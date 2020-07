I GANG: Torgeir Børven fikk et innhopp på en knapp halvtime mot Vålerenga og Ivan Näsberg (t.h.), som utlignet til 1–1 for gjestene. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Børven holdt på å gi opp Rosenborg-overgangen

TRONDHEIM (VG) Brudd i forhandlingene dagen før fristen gjorde overgangen til Torgeir Børven (28) fra Odd til Rosenborg mer nervepirrende enn han hadde forventet.

Den ferske RBK-spissen, som fikk en knapp halvtime i 1–1-kampen mot Vålerenga onsdag, sier til VG at han allerede før en drøy uke siden – før han scoret hat trick mot nettopp VIF – ga tydelig beskjed til Odd om at de måtte få i orden en overgang for ham.

– Jeg ga beskjed om at jeg ikke hadde noe problem med å spille mot Vålerenga og Start, men at etter Start-kampen må det bli en enighet, sier Børven, som totalt scoret fem mål på de to nevnte kampene.

Sommerens overgangssaga i norsk fotball fikk en lykkelig slutt for måljegeren fra Øystese: Tirsdag kom Odd og Rosenborg til enighet om en avtale som ifølge VGs opplysninger er verdt rundt to millioner kroner – ispedd mindre beløp i mulige prestasjonsbaserte bonuser.

Men bare timer før det løsnet, så det meste mørkt ut. Klubbene var langt unna hverandre i forhandlingene, som ble brutt mandag kveld, noe Børven bekrefter at han fikk med seg.

– Jeg visste hva som ble lagt på bordet, og hva som ble krevd, så jeg fikk med meg at det var ganske store avstander en periode, sier han og innrømmer at han på et tidspunkt holdt på å gi opp:

– Jeg hadde nesten begynt å tenke at jeg blir i Odd ut juli. Det hadde gått greit det også, men det ble heldigvis sånn at jeg fikk reise til Trondheim.

Hvis ikke RBK hadde kjøpt ham før natt til onsdag, måtte Børven ventet helt til september med å spille for sin nye klubb. Dermed hadde han gått en drøy måned uten kamp, noe Børven selv har omtalt som at det ville «ødelagt sesongen» for ham.

– Det var godt å få den telefonen fra Tore (Andersen, sportslig leder i Odd) om at jeg skulle få spille for Rosenborg nå, sier Børven.

I Trondheim har RBK-spillerne fulgt forhandlingene gjennom mediene. Men i motsetning til Børven hevder Pål André Helland at han aldri var urolig.

– Jeg var ganske sikker på at han kom til å komme, men at Odd prøvde å melke det for å få mest ut av alt: Flest mulig kamper, mest mulig penger. Hadde de ventet lengre, hadde de ikke fått penger og ikke fått brukt ham så mye lengre, så det skjønte jeg, egentlig. Han er såpass god at Odd har hatt bruk for ham i en del kamper, sier RBK-vingen til VG.

– Du leste forhandlingstaktikken til Odd, altså?

– Ja, ja. Den sto i avisen i går.

Etter noen «hektiske» dager sjekket Børven inn på Scandic Nidelven i Trondheim tirsdag. Torsdag flytter han over til Scandic Lerkendal, et sleivspark unna klubbens treningsanlegg, der han fortsatt har til gode å gjennomføre sin første økt.

– Første gangen jeg møtte ham, var på måltidet før kampen, så dro vi hjem før vi møttes på stadion igjen. Vi har liksom ikke rukket å bli kjent, sier Helland.

– Vi får sende med ham en navneliste nå, så han vet hva lagkameratene hans heter, fleiper RBKs trenervikar Trond Henriksen.

VG ønsket å komme i kontakt med sportssjef Mikael Dorsin, men han har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til denne saken.

