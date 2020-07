Kastrati refser Eikrem: – Pusekatt

KRISTIANSUND (VG) Flamur Kastrati (28) mener Magnus Wolff Eikrem (29) var preget av frykt da han gikk i bakken og ropte på straffe under et dramatisk nordvest-derby.

Nå nettopp

2–2-kampens mest omtalte situasjon kom etter bare 13 minutter da Eikrem gikk i bakken etter å ha blitt truffet av foten til Aliou Coly i feltet. Dommer Tommy Skjerven blåste i fløyten, men ga frispark til KBK fordi han mente Eikrem hadde tatt ballen med armen.

– Det er ikke noe å tenke på. Han er livredd for at Coly står der. Han tror han skal få en sko i ansiktet eller noe. Det er derfor han hopper sånn. Det er ingenting, sier Kastrati til VG etter kampen, der han selv skaffet straffesparket som førte til Andreas Hopmarks utligning fem minutter på overtid.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Kastrati sikter til at Coly har rykte på seg for å være en spiller som tar for seg i duellene. I fjor valgte KBK å holde stopperen ute av kamptroppen etter et spark mot Ranheim-spiller Aleksander Foosnæs. Året før ble Coly utestengt etter en stygg albue i ansiktet på Brann-stopper Taijo Teniste.

KBK-spissen mener Eikrem faller lett i situasjonen.

– Selvfølgelig gjør han det. Det er ikke noe å diskutere. Jeg kjenner Magnus godt, og jeg vet hvordan han opptrer. Han er en pusekatt. Han er en fantastisk, jævlig god fotballspiller, men i de situasjonene der trøkker han ikke til, gliser Kastrati.

les også Fryktet for karrieren etter diabetesdiagnose – da fikk Eikrem besøk av Ferguson på sykehuset

Eikrem svarer med et skuldertrekk da han blir konfrontert med motstanderens «pusekatt»-stikk:

– Nei, det går bra det. Jeg har ingen kommentar. De er høyt oppe, det er bra det, og vi kommer til å følge med dem.

MFK-playmakeren begynner bare å le på spørsmål om han selv mener det burde vært straffe.

– Det er jo klink straffe. Alle ser jo det. Han treffer meg jo med knottene i låret, så selvfølgelig er det straffe, sier Eikrem.

VG viste Coly videoklipp av situasjonen, ettersom han selv var usikker på om han hadde gjort noe straffbart. Etter å ha sett reprisene flere ganger, konkluderte han med at «nei, nei, nei. Det er ingen straffe».

– Han mente han ikke hadde noen albue i fjor heller, så det tar jeg med et glimt i øyet, svarer Eikrem, som sikter til Colys svært kontroversielle involvering mot Brann i 2018.

Det var som det ofte er når det oppstår omdiskuterte straffesituasjoner; det ene laget mener hardnakket at det burde vært straffe, mens motstanderen er like bestemt på det motsatte.

– Ikke i nærheten av noe som helst. Det er bare Eikrem som hyler og skriker, sier KBKs storscorer Amahl Pellegrino.

– Det er straffespark. Han blir tatt. Det er straffe, svarer Moldes målscorer Etzaz Hussain.

– Kastrati kaller Eikrem en pusekatt. Hva sier du til det?

– Han har vært en tiger med tanke på mål og målpoeng. Hvis han mener han er en pusekatt, så skal han få mene det.

Publisert: 02.07.20 kl. 21:21

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser