Kommentar

Tomhetens teater

Av Leif Welhaven Av Bjørn S. Delebekk (foto)

MÅLFEST: Kristoffer Barmen tusler bortover i bakgrunnen for å feire sammen med Robert Tayulor, Daouda Bamba, Amer Ordagic, Gilbert Koomson og Ruben Kristiansen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

BERGEN (VG) (Brann - Viking 3–0) Som TV-produkt leverer coronafotball overraskende godt. På stadion er det smertefullt hvor sårt savnet fansen er.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jada, byen er Bergen, laget er Brann og stedet er Stadion.

Men uten «syng alle mann» er det grenser for halvfullt et glass kan bli når arenaen er nær heltom. Uansett hvor godt det lykkes på banen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Ingen kan utsette noe på et vennlig og velorganisert arrangementsapparat her på Brann stadion. Alt er gjort for å gjøre mest mulig ut av forutsetningene som råder. Men det er så dominerende mye plass og plast her, sistnevnte symbolisert gjennom tusenvis av tomme seter.

Og det er nå engang slik at «stille og sterilt» og «fotball og Bergen» er omtrent like kompatibelt som olje og vann. Tenk deg bare hvilket volum full pott og tre fine scoringer hadde hatt i en optimal verden!

Samme hvor hardt de eksemplarisk avstandsplasserte tilskuerne prøver å lage liv på den ene langsiden, blir det noe vemodig «Nystemten» før start. Det er jo ikke sånn dette skal låte, i en by som renner over av pasjon for seg og sine.

les også Brann-treneren om 2.-omgangen: – Vi var «on fire»

Det er umulig å slippe tanken på kontrasten mellom opplevelsen med og uten en tolvte mann på plass, og virkeligheten er jo dessverre slik at 2020 vil forbli i antibacens tidsregning. Selvsagt er coronaball bedre enn alternativet, men det er grunn til å ta tydelig inn over seg hvilken fundamental funksjon fansen har for totalproduktet Eliteserien når man ser det der fotballen spilles.

Fotball live med og uten fulle tribuner er og blir to helt ulike ting.

Samtidig er det en side ved gjenåpningen som peker i svært positiv retning. Foran tv-en det langt lettere å venne seg til at ting er annerledes enn normalen. Selvsagt er tribunetrykket sterkt savnet også i godstolen, men den første tiden etter coronacomebacket har vært overraskende TV-gledelig i både inn- og utland.

Og her har visst en virusforsinket versjon av Eliteserien virkelig bestemt seg for å fôre fansen som må følge med hjemmefra med det beste de kan få akkurat nå: Scoringer, og dramatikk.

Om de ikke får bidra med følelser på stadion, er det i alle fall emosjonsfremkallende at det oppstår snakkiser og situasjoner over hele linjen.

Ni mål i Kristiansund, syv i Bodø, fire i Sandefjord og fire i Oslo er jo i sum simpelthen spinnvilt. En slik runde er jo det aller beste vi kunne håpe på, all den til drømmer om fulle tribuner er en illusjon. Forhåpentligvis fikk målkalasene tv-tallene opp fra en varmeslapp åpning.

Her i Bergen var det ikke full fyr start. Et uinspirert hjemmelag virket heldige som ikke fikk en straffe mot seg, da keeper Ali Ahamada testet boksing som alternativ idrettsgren.

Med så få folk til stede var det enkelt å snappe opp at Brann-leiren ikke fremstod særlig fornøyde med tingenes tidlige tilstand, for det er faktisk så stille at du hører nesten hvert ord som ropes ut fra benken.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

Men om det ikke ble så mye mer lyd, så ble det langt mer spillemessig trykk også over vestlandsderbyet etter pause. Og det på de rødkleddes premisser.

Daouda Bamba, Gilbert Komsoon og Erlend Hustad sørget for at det som så slapt ut, i stedet endte med at Brann har fått en poengmessig drømmestart i ligaen. Og etter tremålsseieren gjorde både spillerne og de få som hadde fått plass det beste de kunne for å klappe, juble og feire at 21. juni sendte tre mål og like mange poeng til Bergen. Uten at akkurat det gjorde savnet av LYD noe mindre påtrengende.

I neste runde skal poengløse Viking arrangere hjemmekamp med håndsprit og distanse, etter at en mislykket panenka-straffe fra Tommy Høiland var det nærmeste de kom mål på Brann stadion. Men mot Mjøndalen må Bjarne Berntsen & co rett og slett levere. Akkurat da er det nok ekstra surt å tenke på at det blir tomhetens teater også i Oljebyen.

Summa summarum ga denne søndagen oss svimlende 28 eliteseriescoringer. Det er helt nydelig. Akkurat som det smerter å tenke på hvor få fans som fikk nyte dem der de fant sted.

Publisert: 22.06.20 kl. 06:47

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Brann 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 5 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Brann

Fra andre aviser