JUBEL FORAN NESTEN TOMME TRIBUNER: Branns Gilbert Koomson jubler sammen med Robert Taylor, Daouda Bamba, Amer Ordagic, Daniel Pedersen og Ruben Kristiansen etter å ha scoret mot Viking. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nedslående beskjed til fotballfansen: Ingen dansk løsning med det første

Danmark åpner for inntil 10.000–15.000 tilskuere på kamper i superligaen allerede denne helgen. Norge tillater foreløpig bare inntil 200 tilskuere – og varsler en gradvis økning i antallet.

Danskene gjennomførte i helgen en test med mellom 900 til 3500 tilskuere tre forskjellige steder i landet, og i tirsdag ble det besluttet av politikerne at de går ned på avstandskravet fra to til én meter og at de åpner opp for opp til 10-15.000 tilskuere på fotballkamper på øverste nivå.

NFF skal ha bedt om å gjennomføre en testordning på tre kamper der det tas inn 2000 til 3000 tilskuere på stadion i en rapport som ble sendt i juni for å forberede større stadioninnrykk.

– Vi har sendt flere henvendelser til regjeringen der vi har ønsket å få til et møte. For å se hvordan vi kan bidra til å få i gang trening og kamper i breddefotballen, men også muligheten for å få til tilskuere på kamp, sier kommunikasjonsdirektør i Norges fotballforbund, Gro Tvedt Andersen, til VG.

– Men dere får ikke svar?

– Vi venter fortsatt på svar.

Deler av svaret kom under onsdagens pressekonferanse med helsemyndighetene. Norge følger ikke Danmarks eksempel og vil ikke oppjustere antall tillatte tilskuere som tillates på kamp med det første.

les også Vil spille for 800 gjester – Høie reagerer på Sabeltann-løsning

Neste steg som er varslet i Norge innen 15. august, er å åpne for ansamlinger på inntil 500 mennesker dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Så gjøres det en ny vurdering etter det, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun sier at antallet er en politisk vurdering. FHI forholder seg til smitterisiko, som øker dess flere som samles, men kan dempes ved ulike tiltak. Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er tidlig å lempe på antallet som kan samles på konserter, fotballkamper og andre arrangementer.

Tidligere i år tok kulturministeren en tur på treningen til Odd:

– Vi ligger på grensen til å kunne få en økning av smitte. En av de tingene vi er opptatt av, er å hindre for store ansamlinger av folk, sier Guldvog.

Han vil la idretten vente til helsemyndighetene har høstet erfaringer med økt reiseliv og andre lempninger som er gitt i det siste.

– Det er viktig at det ikke kommer for mange ting samtidig. Da vil det totale smittepresset kunne øke, slik at situasjonen kommer ut av kontroll.

les også FHI-direktør om fotballfest: – Et forsøk på å omgå regelverket

Guldvog mener det blir interessant å følge erfaringene fra Danmark.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvordan dette bør gjøres, det finnes ikke en fasit. Men vi må sikre at alle stegene vi tar, er forsvarlige, sier helsedirektøren.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at hun har notert seg at både fotballspillere og fotballtilhengere er utålmodige.

– Det forstår jeg. Men regjeringen handler i det tempoet vi mener er forsvarlig. Vi åpner gradvis og kontrollert, understreker Mæland.

Statsråden vil ikke si om det tar lang tid før fotballarenaer igjen kan fylles.

– Jeg har lært meg en ting i denne saken, og det er ikke å spekulere i tid. Hvordan det går fremover, vil jeg ikke spekulere i, sier Monica Mæland.

Publisert: 01.07.20 kl. 17:32

