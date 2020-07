FÅR BLI MED VIDERE: Manchester City-kula vil være å finne i trekningspottene til UEFA også kommende Champions League-sesong. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Mener City-dommen svekker UEFA-reglene: – Femtilapp i bot for å kjøre i 150

Manchester Citys seier i ankesaken mot UEFA gjør at problemene med finansiell doping i fotballen trolig bare vil fortsette, mener økonomiprofessor Harry Arne Solberg.

– Det er ikke overraskende. Dette er som at man får en femtilapp i bot for å kjøre i 150 kilometer i timen. Og er det en ting eieren til City ikke mangler så er det penger, sier Harry Arne Solberg, økonomiprofessor ved NTNU, til VG etter at Manchester City vant ankesaken mot UEFA i Idrettens voldgiftsrett.

Det betyr at storklubben likevel får spille i Champions League og slipper unna med 10 millioner euro i bot, etter først å ha blitt utestengt i to sesonger.

– Dette gjør det vanskelig å få bukt med problemene med finansiell doping, sier Solberg.

NTNU-professor Solberg forsker på idrettsøkonomi. Han mener CAS-beslutningen svekker effekten av Financial Fair Play-reglene til UEFA, men at det ikke er «enden på visa» for reglementet som skal begrense det økonomiske jaget i Fotball-Europa.

– Det svekker i alle fall Financial Fair Play-reglene. Problemene som har vært vil nok fortsette. Klubbene ser at de slipper unna med dette, sier Solberg.

Skuffende

Han mener andre klubber som leter etter smutthull i lovverket for å tøye grensene vil notere dommen og se at toppklubber ikke blir straffet og får støtte av skribenten Andreas Selliaas, som driver siden idrettspolitikk.no.

– Det er ikke overraskende, men det er skuffende. Det viser at de rikeste klubbene kan gjøre som de vil, sier han, og henviser til PSGs seier over UEFA for noen år tilbake.

Bakgrunnen for at Manchester City i februar først ble utestengt i to år fra Champions League av UEFA, handlet om om oppblåste sponsorkontrakter og hemmelig hjelp. Verdier på sponsorkontrakter skal ha blitt blåst opp for å skjule brudd på de økonomiske reglene. Men i CAS-beslutningen slår man ikke ned på dette.

Men i uttalelsen fra CAS står det at flere av anklagene var foreldet utover UEFAs egen ramme på fem år, og det førte til at de frafalt i sin helhet.

– Hvis du har store finansielle muskler, kan du trenere en etterforskning for at det skal bli foreldet. Det kan hende at UEFA ikke har brukt nok ressurser eller feil strategi i en sak som ville vært veldig viktig for regelverket, sier Selliaas, og mener dette gir incentiv for nettopp å trenere saker - og tror det baner vei for at andre ressurssterke klubber vil gjøre det samme.

VG-kommentator Leif Welhaven påpeker også at foreldelsesfristens betydning i dommen kan bety at etterforskningen fra det internasjonale forbundet ble startet for sent. Det ville vært «trist og dypt alvorlig», sier han.

– Det vil i så fall svekke UEFAs posisjon som myndighet og kontrollorgan. Dommen er et knefall for kapitalen, og viser at systemet må revideres. Det underbygger hvilken makt de store og pengesterke aktørene har, og kan tyde på at FFP-regelverket ikke makter å oppnå ønsket effekt, sier Welhaven, og poengterer man bør vente på den detaljerte dommen før man er kategorisk.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene er sterke blant britiske medieprofiler etter at CAS opphevet utestengelsen av Manchester City. BBCs fotballekspert og tidligere fotballstjerne Gary Lineker ser store konsekvenser etter CAS-beslutningen.

– Det er vanskelig å se hvordan UEFAs FFP-regler kan overleve dette. Kan faktisk UEFA overleve disse konsekvensene, skriver Gary Linker på sin twitter-profil.

I det populære radioprogrammet Talksport var journalist Rob Harris fra nyhetsbyrået AP gjest:

– UEFA insisterer på at FFP har spilt en viktig rolle i arbeidet med å gjøre klubbene mer bærekraftige, og at reglene har fungert. Men jeg tror fansen vil høre fra UEFA nå: Hva er intensjonen med FFP og hva tenker de rundt reglene nå, sa Harris.

Han har, som mange andre, bitt seg merke i at foreldelse trekkes frem i pressemeldingen fra CAS mandag formiddag. Bakgrunnen for dette blir ikke kjent før hele dommen offentliggjøres i løpet av noen dager.

– Folk kan komme til å merke seg dette og tenke at foreldelsesfristen gjør at man kan gå fri dersom man bare holder alt skjult i fem år, sier Harris - som lurer på hvorfor UEFA har kjørt frem saken når de har visst at flere forhold er eldre enn fem år.

Barney Ronay, sjefskribent i den engelske avisen The Guardian, skrev tidlig en kort twittermelding med ordene «RIP FFP». De to ordene trendet lenge på det sosiale mediet mandag formiddag, og kan tolkes som en dødsannonse for FFP-regelverket.

UEFA understreket i sin pressemelding etter CAS-beslutningen at de holder fast på sine prinsipper i Financial Fair Play-reglene.

Publisert: 13.07.20 kl. 12:07

