KRANGEL: Virgil van Dijk og Richarlison i munnhuggeri i en kamp mellom Liverpool og Everton i desember 2018. Foto: LEE SMITH / X03806

Everton-spissen: Det er tre stoppere som er bedre enn van Dijk

Everton-spissen Richarlison (23) prøver å vippe Virgil van Dijk (28) av pinnen ved å påstå at det er tre bedre midtstoppere enn Liverpool-stjernen.

Nå nettopp

Her er våre oddsforslag!

Søndag møtes de to Liverpool-klubbene til det klassiske Merseyside-derbyet, denne gang på Evertons hjemmearena Goodison Park.

Det kunne ha endt med den totale ydmykelsen for Everton om Liverpool skulle sikre ligagullet på Goodison, men etter Manchester Citys seier i midtuken, må Liverpool i praksis ha to seirer til for å sikre ligamesterskapet.

Nå kan du vinne 94 millioner kroner i Vikinglotto! Her kan du spille!

les også – Når den første kommer ut av skapet, blir det mange

Mirror mener at Richarlison har startet «mind games» med van Dijk ved å fastslå at tre midtstoppere er bedre enn nederlenderen. Den engelske avisen siterer Richarlisons uttalelser til Desimpedidos, som er en brasiliansk youtube-kanal med fotball og humor:

– Ja, han er en god forsvarer, men jeg har driblet forbi ham.

– Han ble valgt som en av de tre beste i verden etter at han hadde en god sesong, men for meg er det bedre forsvarere, sier han videre.

les også Solskjærs første 50 kamper: – Nå er det lov å forvente topp fire hvert år

På spørsmål om hvem, svarer Richarlison tre stoppere, to av dem brasilianere.

– Thiago Silva, Marquinhos og Sergio Ramos, er svaret.

Richarlison har 12 mål på 32 kamper for Everton denne sesongen.

DUELL: Richarlison blir taklet av Virgil van Dijk på Anfield i desember 2018. Foto: Peter Byrne / PA Wire

– Dette er det vanskeligste året å bli mester i. Det er en avbrutt sesong, og det har aldri skjedd tidligere, sier Jürgen Klopp i et intervju gjengitt av Guardian.

les også Manchester City herjet med Arsenal – utsatte Liverpools gullfest

I et annet intervju, med tyske Sky, bekrefter Liverpool-manageren at det er økonomien som gjør at de ikke var med helt inn på kampen om Timo Werners underskrift:

– Hvis du skal drive en butikk seriøst, er du avhengig av inntekter, og vi aner ikke hvor mye vi kommer til å tjene. Spesielt siden vi ikke vet når vi kan spille foran tilskuere igjen. I øyeblikket taper alle klubber penger, sier Klopp.

Her kan du spille Vikinglotto, Eurojackpot eller Lotto!

les også Solskjær stolt av Rashfords kamp for fattige barn: – Han er et veldig godt menneske

VG-tips: Everton-Liverpool

* Everton-manager Carlo Ancelotti har fått mer tid på seg til å forklare sine ideer til spillerne i løpet av tre måneders coronapause. For en plass midt på tabellen er ganske sikkert godt under der klubbens ambisjoner ligger. Slik vil en eventuell seier over Liverpool vil være en god start!

* Liverpool har nok for lengst handlet inn champagnen - for nå er snart 30 års venting på ligagull over. Det skjer altså ikke søndag kveld. Men vi vil anta at Liverpool er klare for å ordne ligagullet så fort som mulig.

* For Liverpool er ute av både Champions League og FA-cup, og slik kan laget spare mye krefter inn mot neste sesong - i motsetning til konkurrentene.

Men nå er det kveldens match som gjelder, og vi går for borteseier til 1,60 i odds. Spillestopp er kl. 19.55, og kampen ser du på TV 2 (jepp, du leste riktig!).

Publisert: 21.06.20 kl. 15:21

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser