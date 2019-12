FULL AV LOVORD: Andreas Pereira (t.h.) er takknemlig for tilliten fra Ole Gunnar Solskjær. Her er manageren og spilleren under 2–2-kampen mot Aston Villa den 1. desember. Foto: Phil Oldham / PA Images

United-stjerne lovpriser Solskjær: – Alt jeg har nå, har jeg ham å takke for

MANCHESTER (VG) Manchester Uniteds midtbanespiller Andreas Pereira (23) er henrykt over å ha Ole Gunnar Solskjær (46) som manager.

– Alle står bak ham. Det er ikke en eneste spiller som vil ha ham ut. Alle elsker ham i klubben. Han er veldig god mot alle, sier Pereira i et intervju med VG på Old Trafford etter 4–0-seieren over AZ Alkmaar i Europa League.

Den belgiske og brasilianske 23-åringen var forventet å spille en reserverolle for Manchester United denne sesongen, men har fått svært mye spilletid av Solskjær. Til tross for at han har blitt kritisert av eksperter og journalister, har Pereira startet hele 12 av 16 seriekamper så langt – og vært involvert i alle unntatt én.

– Han har vært fantastisk for meg på et personlig nivå, forteller Pereira, iført joggedress med klubbemblemet på og en toalettmappe under armen.

Han utdyper:

– Alt jeg har nå, har jeg ham å takke for. Han har gitt meg spilletid og selvtillit. Jeg føler meg bedre og bedre for hver kamp jeg spiller.

Det er ingen tvil om at den norske manageren har gitt Pereiras karriere i United en ny vår. Under Mourinho spilte han bare 260 minutter fordelt på seks kamper – under Solskjær har han fått 1777 minutter fordelt på 35 kamper.

23-åringen er en av spillerne som oftest blir sett i dialog med Solskjær under kampene, for å motta taktiske instruksjoner, justeringer og andre beskjeder. Da han scoret sitt første mål med nordmannen som sjef, feiret Solskjær villere enn vanlig og forklarte at «når unge spillere som er i starten av karrieren sin, får kritikk, finnes det ingenting bedre enn å se dem gripe sjansen når de får den».

Pereira var én av ni (!) egenutviklede Manchester United-spillere i kamptroppen mot AZ Alkmaar torsdag kveld. Mason Greenwood og Brandon Williams er blant tenåringene som har fått sitt gjennombrudd i storklubben denne sesongen.

– Hvor viktig er Solskjær for de unge spillerne fra akademiet?

– Han er viktig. Han kjenner til alt som kommer opp gjennom akademiet, han kjenner klubben inn og ut. Det er enormt for de unge spillerne.

– Så dere har bare ristet på hodet når dere har lest at han kunne få sparken?

– Jeg leser egentlig ikke mediene, for mediene snakker bare masse nonsens, svarer Pereira kontant.

Etter en turbulent høst har det begynt å gå på skinner igjen for Solskjær og United. Den siste drøye uken har de slått storlagene Tottenham og Manchester City samt knust AZ Alkmaar med fire mål og sikret gruppeseieren i Europa League.

Søndag venter Everton, som har fått en vitamininnsprøytning etter at Duncan Ferguson tok over som midlertidig manager og debuterte med seier over Chelsea forrige helg.

