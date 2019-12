SNUDDE TIL SEIER: Ole Gunnar Solskjær så Manchester United havne bakpå mot Newcastle, men bidro fra sidelinjen til at laget hans snudde til 4–1-seier. Foto: James Wilson / PA Images

«Skarpsindig» Solskjær får ros – avslører tanken bak grepene

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) hørte bortefansen synge at han kom til å få sparken. Fra sidelinjen var han misfornøyd med bevegelsene til de to spillerne som sto nærmest ham. Det ga han tydelig beskjed om.

Nordmannen pleier vanligvis å la assistent Mike Phelan ta seg av de taktiske instruksjonene fra sidelinjen i første omgang av kamper, men på stillingen 0–1 mot Newcastle – senere snudd til 4–1-seier – så Solskjær seg nødt til å bryte inn.

Han gestikulerte heftig mot den 18 år gamle høyrekanten Mason Greenwood og formidlet noen klare beskjeder. Armbevegelsene så ut til å oppfordre unggutten til å bevege seg mer sentralt i banen.

Høyreback Aaron Wan-Bissaka fikk også høre det fra Solskjær, som så ut til å kommandere 22-åringen høyere opp i banen.

Kanskje var instruksene hans avgjørende, kanskje var det tilfeldig at det ga uttelling, men resultatet var tydelig: Etter 36 minutter scoret Greenwood med en flott avslutning via tverrliggeren – og seks minutter senere leverte Wan-Bissaka et presist innlegg på hodet til Marcus Rashford og noterte seg for sin første målgivende pasning i Manchester United-drakt.

Lokalavisen Manchester Evening News roser Solskjærs inngripen og kaller nordmannen «taktisk skarpsindig».

På spørsmål fra VG om hva som var tanken bak de vellykkede justeringene av Greenwood og Wan-Bissaka, svarer Manchester United-manageren:

– Vi vet at Mason, med scoringstalentet han har, er bedre når han befinner seg nærmere mål og mer sentralt i banen.

– Aaron har kvaliteter fremover i banen, han har innstillingen og energien til å løpe opp og ned, så det var herlig å se ham slå det innlegget til Rashford.

– Han var kanskje litt for forsiktig i spillet sitt i starten av kampen. Han spilte bak Miguel Almirón, men jeg ville at han skulle gå forbi ham. Når du spiller mot 5–3–2, må du gå høyt ut med backene dine, forklarer Solskjær til VG.

Newcastle-manager Steve Bruce mener nok ikke at det var taktiske justeringer som utgjorde forskjellen på Old Trafford. Han var først og fremst forbannet på sine egne spillere, som blant annet slo to grusomme feilpasninger som ledet til Uniteds 2–1- og 4–1-mål.

– Man kan ikke gjøre slike feil på dette nivået. Vi ga dem scoringer. Det kostet oss kampen, sier Bruce.

