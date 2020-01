Alfie Haaland til VG: Derfor valgte sønnen Dortmund

MARBELLA (VG) Alfie Haaland (47) prater for første gang om sønnen Erling Braut Haalands (19) overgang til Borussia Dortmund.

Oppdatert nå nettopp

Rundt kvart på 11 fredag formiddag ankom Haaland senior Dortmunds trening her i Marbella sammen med kompis Ivar Eggja.

Umiddelbart tok både tyske og norske mediefolk opp kameraene sine. Etter å ha sett sønnen Erling i aksjon i Dortmunds svart-gule tøy for første gang, stilte Alfie opp på intervju.

– Det er spennende. Det er gildt at han har kommet i gang med trening. Det var gildt å få se litt av treningen i dag. Nå var han ikke med så mye, men forhåpentligvis får han spille litt på kampen i morgen, sier Haaland til VG.

– Ikke slavekontrakter

Etter at Braut Haalands valg ble kjent, har det blitt skrevet og sagt mye i mediene. Pappa Alfie understreker nå at det var sønnen som bestemte seg for å spille for Dortmund.

Det var hverken Alfie eller agentpartner Mino Raiola som tok avgjørelsen for ham.

– Ja. Det er alltid spilleren som har det siste ordet. Det er ikke slavekontrakter lenger. Det var Erling som hadde lyst til å gå dit. Vi prøvde å legge forholdene til rette for det, sier Alfie Haaland, som begynte å jobbe 100 prosent som agent for et par år siden.

Enorm interesse

– Du har vært en viktig del av arbeidet med å finne en ny klubb. Hva ble avgjørende for at valget ble Dortmund?

– Dortmund er en fantastisk klubb. De har vist opp gjennom at de kan utvikle spillere. Dét, kombinert med at de er veldig bra og som regel alltid gjør det godt i Champions League og i Tyskland, er det veldig spennende å være en del av det.

– Hvordan vil du beskrive høsten, vinteren og interessen som har vært for Erling - som førte frem til dette valget?

– Det har vært gildt. Salzburg var en fantastisk klubb. De var med i Champions League. Det er et veldig bra lag. Det har vært en lag opptur.

– Det er snakk om mange store klubber som har vært inne i bildet, Manchester United blant andre. Var det vanskelig å bestemme seg?

– Det må du spørre Erling om. Det var, som du sier, en del klubber som var interesserte. Vi syns Dortmund passet ham perfekt. Heldigvis gikk det i orden.

Vil være tålmodige

Alfie og sønnen Erling gleder seg nå til månedene som kommer i Tyskland. 19-åringen vil få spille foran over 81.000 tilskuere hjemme på Signal Iduna Park i kamp om trofeer i Bundesliga, tysk cup og Champions League.

– Vi må være litt tålmodige, tror jeg. Det er utrolig mange gode spillere. Han brukte litt tid på å komme i gang i Salzburg. Det kan det også gjøre her. Det vil komme opp- og nedturer. Han skal være her i fire og et halvt år. Det er i alle fall planen. I løpet av den tiden bør han nok kunne få seg en fast plass.

– Hvordan har det vært for deg, som er så tett på prosessen, å lande den avgjørelsen. Er det lettelse, lykke eller hva føler man da?

– Han hadde det veldig bra i Salzburg, så det hadde ikke gjort noe å være der lenger, heller. Men da Dortmund kom på banen og ønsket ham sterkt, tror jeg det var for fristende for Erling til å si nei.

– Hva har han sagt om den første uken i klubben?

– At det er mange gode spillere. Veldig mange bra spillere. Det er en svær klubb. De er veldig profesjonelle. Så jeg tror det skal gå bra. Jeg tror han gleder seg.

VG oppdaterer saken!

FAR OG SØNN: Erling Braut Haaland og pappa Alfie under et intervju med VG i januar i fjor. Foto: Joachim Baardsen

Publisert: 10.01.20 kl. 11:55 Oppdatert: 10.01.20 kl. 12:38

Mer om

Flere artikler