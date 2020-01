Arsenal ga Solskjær nyttårssmell – herjet med United

LONDON (VG) (Arsenal – Manchester United 2–0) Nytt år, men de samme problemene for Ole Gunnar Solskjær (46): En nedtur er aldri langt unna når det begynner å se lovende ut.

Etter en feilfri romjul med seire mot Newcastle og Burnley begynte optimismen sakte å bre seg rundt Manchester United, men den ble effektivt dempet på nyåret.

Arsenal hadde tapt fire strake hjemmekamper, men ble for sterke for United i Mikel Artetas andre kamp som manager på Emirates Stadium.

Scoringer fra Nicolas Pépé og Sokratis Papastathopoulos toppet en prestasjon som vil gi Arsenal-fansen tro på en lys fremtid under den nye sjefen.

NEDTUR: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte 2–0 mot Arsenal. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Vi må være ydmyke. Fysisk er vi ikke der vi skal være. Når vi ikke er fysisk klare, må vi spille med hjertet. Dette laget er klart til å endre mange ting. Vi viste det i dag. Vi kommer til å gjøre store ting i fremtiden, sier Arsenal-stopper David Luiz til BT Sport.

Samtidig stopper Solskjærs seiersrekke i Premier League nok en gang opp på to. Nordmannen har ikke ledet United til tre strake seire i ligaen siden januar i fjor. Og muligheten til å utnytte poengtapene til Chelsea og Tottenham gikk i vasken.

Hvis seieren over Burnley sist var «et stort steg fremover», for å bruke Solskjærs ord, så fremsto møtet med Arsenal som det stikk motsatte: Artetas menn tok et solid grep om kampen umiddelbart, anført av en Nicolas Pépé som ikke har overbevist siden overgangen fra Lille i sommer, men som virker fast bestemt på å gjøre 2020 til sitt år.

Høyrevingen var en konstant plage for Uniteds venstreback Luke Shaw og brukte bare åtte minutter på å score kampens første mål etter et innlegg fra Sead Kolasinac.

Han la deretter opp til en kjempesjanse for Pierre-Emerick Aubameyang før han selv traff stolpen på et skudd fra distanse.

United hang ikke med og skulle straffes ytterligere før pause da Sokratis Papastathopoulos banket inn 2–0 etter en David de Gea-retur på en corner.

Det sulteforede Emirates-publikummet ga laget sitt stående applaus da dommeren blåste av den første omgangen, som trolig er noe av det sterkeste Arsenal har levert de siste årene.

Solskjær var derimot vitne til noe av det svakeste laget hans har levert siden han tok over, og endringene kom raskt: I det 58. minutt ble Mason Greenwood og Andreas Pereira byttet inn for Daniel James og Jesse Lingard.

Dobbeltbyttet ga nesten uttelling umiddelbart da Pereira kom seg til kampens største United-sjanse, men avslutningen hans fra skrått hold traff utsiden av nettveggen.

Uniteds siste halvtime var deres klart beste i kampen, men de helt store sjansene uteble til tross for presset, og Solskjær ble stående ved sidelinjen med hendene i lommen og konstaterte at det nye året startet på verst tenkelig vis.

Neste mulighet til å slå tilbake kommer, heldigvis for ham, raskt: Allerede på lørdag gjester de Wolverhampton i FA-cupen.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 19 18 1 0 47 – 14 33 55 2 Leicester City 21 14 3 4 46 – 19 27 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 21 11 3 7 36 – 29 7 36 5 Manchester United 21 8 7 6 32 – 25 7 31 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

