MØTTE VOLDSOFFER: Her sitter fire stortingspolikere fra Høyre i møte med voldsoffer (med ryggen til). Fra venstre Vetle Langedahl, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen og Peter Frølich. Foto: GØRAN BOHLIN

Åpner for voldskrav til norske fotballklubber

STORTINGET (VG) Sentrale Høyre-politikere åpner for å stille krav om tiltak mot vold til norske fotballklubber som ønsker å søke om offentlige penger i fremtiden.

Det sier idrettspolitisk talsperson, Tage Pettersen, etter å ha invitert til møte med blant annet Norges Fotballforbund og Vålerenga, samt et offer for vold på fotballbanen på Stortinget denne uken.

Bakgrunnen er en lang rekke VG-saker om vold på norske fotballbaner de siste månedene.

– I den kommende idrettsmeldingen bør vi diskutere nye kriterier for hvor robust en klubb må være for å kunne defineres som berettiget til å motta offentlige penger. Vi snakker om holdningsskapende arbeid, etiske kontrakter og hvordan man går inn i enkeltepisoder. Klubbene bør kanskje dokumentere at de har ting på stell hva gjelder tiltak mot vold, sier Pettersen.

Under det én time lange møtet, som VG fikk overvære, fikk han høre om erfaringene til ett av ofrene for grov vold på fotballbanen.

Mannen spiller på et lag som har valgt å bytte fotballkrets, for å unngå kamper i Oslo i fremtiden.

– Det kom til et punkt der klubben fikk tyn fra foreldre som ikke ønsket å sende ungene deres på kamper fordi de opplevde det som skremmende. Da har man kommet til et punkt der det bare ikke går lenger, sa fotballspilleren - avbildet over - til fire lyttende Høyre-politikere på den andre siden av bordet.

– En fallitterklæring for fotballen, mener Kristin Ørmen Johnsen (H).

Se hvordan justisministeren reagerte på VG-sportens forside tidligere i vinter:

Ved siden av voldsofferet satt Tine Grødahl fra Vålerenga Fotball, en klubb med 90 lag på Oslos østkant. Hun fortalte om en solid klubb med klare tanker om hva som skulle skje når det først går galt.

Individuelle handlingsplaner, tidlige samtaler med foreldre og trenere, samt det å sende voldsutøveren på dommerkurs er noe av det Vålerenga gjør.

Grødahl ville ikke konkludere med at situasjonen har blitt verre de siste årene, men:

– Det nye er at vi opplever en del tilskuere til lagene, som har kommet for å skape bråk. Vi har hatt spillere og trenere som har blitt jaget inn i biler etter kamp, og opplevd det ubehagelig. En trener for et av lagene våre har sagt at dette har vært den verste sesongen, fordi han syntes veldig mange kamper har vært ubehagelige, selv om det ikke har vært snakk om direkte vold, sa hun.

Henrik Lunde fra Norges Fotballforbund fortalte om 74 registrerte voldssaker så langt i 2019. Det tilsvarer én promille av rundt 76.000 spilte fotballkamper.

– Det skjer over hele landet. Det er ikke et Oslo-problem. Det er heller ikke et minoritetsproblem. Folk slåss over hele landet, i alle aldre, dessverre. Derfor må det et bredspektret tiltak til, mener han.

– Vi har vært i møte med Oslo politikammer. Dialogen der er god. Klubbene kan få en kontakt med de ulike politistasjonene rundt om i byen. Det er viktig, og vi er opptatt av at det blir på et individnivå, slik at man ikke bare «ringer et eller annet nummer», tilføyde Lunde.

Mens han virket skeptisk til å politianmelde en 15-årig voldsutøver, var oppfordringen fra Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann, det motsatte:

– Anmelde én gang for mye heller en én gang for lite. Politiet trenger det til forebyggende arbeid og statistikk. Det er mange andre utfall enn en bot eller fengsel: Det kan også hende at politiet ser at dette er et individ som trenger hjelp og oppfølging.Det tror jeg er en tanke som idretten må våkne for, sa han.

Voldsofferet som møtte stortingspolitikerne denne uken mener problemet er utrolig sammensatt:

– En sanksjon som fungerer ett sted, trenger ikke fungere et annet sted. Det å drøfte tiltak, hvordan man legger til rette for at problemet blir mindre og hvordan vi kan forebygge det - det var godt, sier mannen til VG.

Publisert: 21.12.19 kl. 09:17

