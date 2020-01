DANSK LAGKAMERAT: Erling Braut Haaland (t.v.) har funnet tonen med danske Thomas Delaney. Begge har brukt de første dagene av treningsleiren i Marbella til alternativ trening. Foto: TF-Images / Getty Images Europe

Dortmunds danske profil mener Haaland er spesiell

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (19) har fått god kjemi med den danske landslagsstjernen Thomas Delaney (28) under oppholdet i Spania.

Nå nettopp

Etter den første av mandagens to treningsøkter her på den spanske solkysten, møtte Delaney pressen som en av få Dortmund-spillere.

I likhet med Braut Haaland, sliter den danske midtbanespilleren med en skade. Det har brakt de to skandinavene sammen i styrkerommet, hvor de har blitt bedre kjent.

– Jeg har trent mye med ham. Han er en typisk ung spiller som gjerne vil spille og vise hva han kan. Som fotballspiller er han veldig spennende, forteller Delaney.

Spesiell

28-åringen er fast både i Åge Hareides VM-klare landslagsellever og Dortmund-trener Lucien Favres Bundesliga-mannskap.

Parallelt som Delaney har bidratt til at tyskerne er klare for 8-delsfinale i Champions League og ligger på 4. plass i serien, har han sett Haaland i aksjon for Red Bull Salzburg. Han mener sammensetningen av egenskaper er spesiell:

– Han har god teknikk, er rask, kan score mål og er stor. Det er ikke ofte noen har denne totalpakken, roser Delaney.

Haaland trives

Til klubbens egen medieavdeling forteller Braut Haaland at han har funnet seg godt til rette blant nye lagkamerater og trenere.

Selv om flere av dem er superstjerner for mange, opplever Haaland dem som imøtekommende. Det inkluderer Delaney.

– Jeg kan snakke morsmålet mitt med ham. Han virker som en bra fyr, sier 19-åringen.

– Alle er egentlig bra gutter. Stemningen i laget er god. Jeg kan ikke si annet enn at jeg føler meg bra her, forteller Haaland.

Publisert: 06.01.20 kl. 22:15

