Solskjærs verste United-minne: – Totalt kaos

MANCHESTER (VG) Søndag får Manchester United besøk av Everton, laget som utsatte Ole Gunnar Solskjær (46) for hans verste opplevelse siden han tok over som manager i storklubben.

Everton vant 4–0 da lagene møttes i Premier League den 21. april. Etter kampen var Solskjær lamslått. Han beklaget overfor supporterne og uttalte seg i strengere ordelag enn han noensinne har gjort mot spillerne sine.

– Jeg kommer til å oppnå suksess her. Og det er spillere her som ikke kommer til å være en del av det suksessrike laget, lød den tydelige advarselen fra nordmannen.

Åtte måneder senere møter han Everton igjen, denne gangen på Old Trafford.

– Vi tapte ganske klart mot Everton i fjor. Vi har snakket nok om hva som skjedde den dagen og hvordan vi så ut som lag. Det var mer eller mindre totalt kaos. Jeg har sagt mange ganger at vi er ikke den gruppen lenger. Dette er en annerledes gruppe. Det er en gjeng som er klar for å kjempe, sier Solskjær før søndagens kamp.

Det er riktignok bare to spillere av de 14 som fikk spilletid i april-ydmykelsen, som ikke er en del av Solskjærs tropp lenger: Romelu Lukaku er solgt til Inter, mens Chris Smalling er lånt ut til AS Roma.

– Mentalitet er merkelig å forklare noen ganger. Humøret i troppen er definitivt forandret, forklarer Solskjær da han blir konfrontert med at troppen er mer eller mindre lik nå, med unntak av at klubben har signert Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James.

Men Solskjær er nådeløs når det kommer til spillernes oppførsel og mentalitet. Enten er du 100 prosent med, eller så forsvinner du, varsler han.

– Troppen går i riktig retning nå. De har en mulighet til å vise seg frem hver dag på trening, men det blir ikke noe spillerom. Det har det ikke vært heller. Du får ikke spille her hvis du ikke vil gå i samme retning som hele troppen. Hvis du er ett av utskuddene, så vet du det sannsynligvis, sier 46-åringen.

På spørsmål om hvilket råd han har til Ferguson, som er i en lignende situasjon som han selv var i da han tok over som midlertidig United-manager i fjor, svarer Solskjær humoristisk:

– Bruk reservene mot oss!

– Vær deg selv. Hvis du prøver å være noen andre, kommer du til å bli avslørt til slutt, er hans mer oppriktige råd til søndagens motstander.

Med fem poeng opp til fjerdeplass Chelsea er ikke drømmen om en Champions League-plass lenger så fjern for Solskjær, men det er ikke lenge siden avstanden var langt større. Da en reporter nevner at en plass blant topp fire har virket «latterlig» tidligere i sesongen, bryter nordmannen inn:

– Det har aldri vært latterlig! Det er aldri latterlig i oktober eller november.

