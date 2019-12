MØTES: Martin Ødegaard og Lionel Messi, som nettopp vant sin sjette Ballon d’Or. Foto: AFP / Reuters

TV-profil med hjertesukk før Ødegaards duell mot Messi

SAN SEBASTIÁN (VG) Martin Ødegaard (20) skal for første gang i karrieren møte legenden Lionel Messi (32) i kamp. De to ballkunstnerne omtales som to av Spanias beste spillere denne sesongen, men …

Du skal være svært forsiktig med å antyde at du sammenligner nordmannen og argentineren. Da får du TV-profil og Messi-biograf Guillem Balagué på nakken.

– Vær så snill, slutt med det! Ikke sammenlign Ødegaard og Messi. Stopp. Med en gang, sier den anerkjente spanske journalisten og forfatteren til VG.

– Vi snakker om verdens beste spiller noensinne. Hvordan kan Martin sammenlignes med det? Jeg snakker ikke om de siste ukene eller månedene; du er nødt til å hevde deg som spiller i årevis, sier Balagué.

Ødegaard nikker nok anerkjennende til ekspertens ord. I oppladningen til Barcelona-kampen uttalte Real Sociedad-spilleren selv i et intervju med Noticias de Gipuzkoa at Messi er «på et helt annet nivå enn meg».

Premisset er dermed satt: Dette er ikke et forsøk på så mye som å antyde at Real Madrid-eiendommen fra Drammen kan måle seg med det globale ikonet fra Rosário som nettopp vant sin sjette Ballon d’Or.

Likevel er det ikke til å komme unna at Ødegaard og Messi har noen ting til felles denne sesongen. Statistikk-nettstedet WhoScored, som baserer seg på tall fra Opta, rangerer argentineren som sesongens beste spiller i La Liga med en snittscore på 8,75 av 10. Ødegaard er nummer fire på samme liste, med 7,51, bak Real Madrid-duoen Karim Benzema og Casemiro.

Det er én av flere statistikker der de to er i nærheten av hverandre.

– Jeg ser ikke fotball som dueller mellom to spillere, men for seerne blir Ødegaard en ekstra stjerneattraksjon ved siden av Messi, sier Barcelona-forfatter Graham Hunter til VG før lørdagens kamp mellom Real Sociedad og Barcelona, som sparkes i gang klokken 16.00.

Messi leverte nylig sitt 35. hat trick i La Liga. Slik så det ut:

– Sesongens spiller sammen med Messi

Hunter mener at Ødegaard har vært en av de fire beste spillerne i La Liga denne sesongen sammen med Messi, Benzema og Ødegaards Real Madrid-kompis Federico Valverde.

Balagué, som skal følge lørdagens kamp i TV 2-studio, høyner:

– Ødegaard er for meg sesongens spiller så langt sammen med Messi.

Messi ligger på andreplass i antall målgivende pasninger denne sesongen med fem. Ødegaard følger like etter med fire.

20-åringen har levert flest «nøkkelpasninger» i hele ligaen, ifølge Opta, med 2,9 i snitt per kamp. Messi er nummer to på statistikken med 2,7.

Nylig leverte nordmannen både en målgivende pasning og en perlescoring mot Eibar:

Når det kommer til dribling er Messi i en klasse for seg selv: 5,2 driblinger per kamp er suverent best i La Liga, men Ødegaard er ikke så håpløs han heller, med et snitt på 2,6 som gir en fjerdeplass i ligaen så langt.

– Ødegaard har et utrolig blikk. Det virker som han har en ufattelig smart fotballhjerne. Det er noe han deler med Messi, sier Hunter.

– Martin er alltid godt posisjonert. Han finner alltid rom. Er ikke det rart? Han har alltid god plass, hvordan er det mulig? Jo, det er fordi han er så smart i bevegelsene og hvordan han forbereder seg til å motta ballen. Messi finner alltid rom. Det er slik de beste gjør det, sier Balagué.

Slik gikk det sist Ødegaard møtte en av gigantene i La Liga:

– Har blitt enormt sterk

Et område hvor Ødegaard for øyeblikket skiller seg tydelig fra Messi, og som delvis kan forklares med at nordmannen ikke har en like angripende rolle i laget som Barça-stjernen, er scoringer. Messi er toppscorer i La Liga med 12 mål til tross for at han har spilt færre kamper enn samtlige av de 20 øverste på toppscorerlisten. Ødegaard står foreløpig med bare tre.

– Når, ikke hvis, Ødegaard legger til dette i spillet sitt, så kan vi snakke om en fabelaktig spiller. Akkurat nå er han på vei opp, sier Balagué.

Med årene har Messi sluppet mer og mer unna de defensive arbeidsoppgavene i Barcelona. Det gjelder på ingen måte Ødegaard. Han briljerer på toppen av listen over La Liga-spillere med flest gjenvinninger på motstanderens tredel av banen denne sesongen (17).

– Han har blitt enormt sterk nå. Forskjellen på ham nå og for 18 måneder siden er gigantisk. Han er veldig, veldig kraftfull. Det hjelper ham mye, sier Hunter.

