Thorisdottir og Bøe Risa vraket i Riises første tropp: − Dette svir

ULLEVAAL (VG) Hege Riise (53) har valgt ut sin første tropp som landslagssjef. Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa er utelatt.

– Jeg er veldig skuffet. Det er en utrolig tung beskjed å få, beskriver Bøe Risa til VG.

– Jeg har vært lei meg siden jeg fikk vite det. Å spille på landslaget er det største jeg kan gjøre, så dette svir, legger hun til.

Manchester United-duoen Thorisdottir (63 landskamper) og Bøe Risa (53 landskamper) var med i sommerens EM-sluttspill, og begge startet i 0–8-nederlaget mot England i gruppespillet – før de ble plassert på benken mot Østerrike.

Norge tapte 0–1 mot Østerrike, og dermed ble EM en gedigen fiasko for Norge. Amalie Eikeland, Karina Sævik, som var med i EM-troppen, er også vraket.

På spørsmål om hun godtar forklaringen fra Riise, som ringte henne med den nedslående beskjeden i går, svarer Bøe Risa:

– Hun stiller spørsmål ved om jeg bør spille for United. At en liga som holder lavere nivå kan være bra for meg for å få kamptrening. Selv mener jeg treningshverdagen min er topp internasjonalt nivå, og at det gjør meg til en bedre spiller. Så må jeg ta feedbacken hennes til meg og jobbe med å forbedre det.

Norge spiller borte mot Belgia 2. september og hjemme mot Albania 6. september. Det blir landslagets første kamper etter fotball-EM i sommer.

– Vi ønsker konkurransepreg og at spillere skal være på tå hev. Vi ønsker formspillere, sier Hege Riise, som tok ut denne troppen:

Riise røper at Manchester Citys Julie Blakstad kommer til å bli flyttet høyere i banen.

– Vi anser henne som midtbane og kant, eller angrepsspiller. Derfor ønsker vi å se henne der, forklarer Riise.

Hun sier at kapteinsteamet er en vurderingssak som hun vil komme tilbake til senere.

Sunniva Skoglund og Aurora Mikalsen er keepere i troppen.

– Vi avventer medisinsk rapport på keeper nummer tre: Guro Pettersen, sier landslagssjefen.

