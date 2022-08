SMIL I VM: Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Maria Thorisdottir, Ingrid Moe Wold og Maren Mjelde - her under fotball-VM i 2019.

Thorisdottir og Bøe Risa vraket i Riises første tropp: − Den vondeste telefonsamtalen jeg har hatt

ULLEVAAL (VG) Hege Riise (53) har valgt ut sin første tropp som landslagssjef. Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa er utelatt.

– Jeg er veldig skuffet. Det er en utrolig tung beskjed å få, beskriver Bøe Risa til VG.

– Jeg har vært lei meg siden jeg fikk vite det. Å spille på landslaget er det største jeg kan gjøre, så dette svir, legger hun til.

Skuffet er var også Maria Thorisdottir.

– Det er ingen hemmelighet at dette er den vondeste telefonsamtalen jeg har hatt, skriver hun i en melding til VG.

– Jeg er utrolig skuffet og det gjør ekstremt vondt. Det betyr enormt mye for meg å spille for Norge og jeg mener jeg har noe å bidra med på landslaget. Jeg har forståelse og respekt for at det er et nytt trenerteam og at de ønsker å sette sitt preg på laget og gjøre endringer, skriver hun videre, og forteller at hun nå skal vise at hun fortjener en plass i troppen.

SKUFFET: Maria Thorisdottir fikk ikke en plass i troppen til Hege Riise.

– Dette uttaket har tent alle plugger hos meg og jeg har aldri vært mer motivert for å slå tilbake, skriver Thorisdottir.

Manchester United-duoen Thorisdottir (63 landskamper) og Bøe Risa (53 landskamper) var med i sommerens EM-sluttspill, og begge startet i 0–8-nederlaget mot England i gruppespillet – før de ble plassert på benken mot Østerrike.

Norge tapte 0–1 mot Østerrike, og dermed ble EM en gedigen fiasko for Norge. Amalie Eikeland og Karina Sævik, som var med i EM-troppen, er også vraket.

DEBUT-TROPP: Hege Riise under pressekonferansen på Ullevaal.

– Det går på prestasjoner over tid. Det har jeg snakket med begge to om, sier landslagssjefen om vrakingen av Thorisdottir og Bøe Risa.

På spørsmål om hun godtar forklaringen fra Riise, som ringte henne med den nedslående beskjeden i går, svarer Bøe Risa:

– Hun stiller spørsmål ved om jeg bør spille for United. At en liga som holder lavere nivå kan være bra for meg for å få kamptrening. Selv mener jeg treningshverdagen min er topp internasjonalt nivå, og at det gjør meg til en bedre spiller. Så må jeg ta feedbacken hennes til meg og jobbe med å forbedre det.

– Føler du at du har spilt deg ut av troppen?

– Det er Hege sin mening, så da må jeg forholde meg til det.

Norge spiller borte mot Belgia 2. september og hjemme mot Albania 6. september. Det blir landslagets første kamper etter fotball-EM i sommer.

– Vi ønsker konkurransepreg og at spillere skal være på tå hev. Vi ønsker formspillere, sier Hege Riise, som tok ut denne troppen:

Riise røper at Manchester Citys Julie Blakstad kommer til å bli flyttet høyere i banen.

– Vi anser henne som midtbane og kant, eller angrepsspiller. Derfor ønsker vi å se henne der, forklarer Riise.

Hun sier at kapteinsteamet er en vurderingssak som hun vil komme tilbake til senere.

Sunniva Skoglund og Aurora Mikalsen er keepere i troppen.

– Vi avventer medisinsk rapport på keeper nummer tre: Guro Pettersen, sier landslagssjefen.

SE PRESSEKONFERANSEN HER: