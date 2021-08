PÅ VEI TILBAKE: Virgil van Dijk. Foto: Nick Potts / PA Wire

Forsvarsbautaen van Dijk tilbake: − Kan bare forestille oss hvor revansjelysten han er

Det meste som kunne gå galt gikk faktisk galt for Liverpools del. Men nå er lederen Virgil van Dijk (30) endelig tilbake. Spørsmålet er hvilken utgave av ham.

– Vi kan bare forestille oss hvor revansjelysten han er. Om han kan kanalisere det ut på banen, er det en skremmende tanke, sier Stabæks midtstopper Yaw Amankwah til VG.

Han snakker om Virgil van Dijk, Liverpools forsvarsbauta og leder.

Han har vært ute med skade siden i oktober i fjor, men er nå på vei tilbake for Liverpool. Det var i Merseyside-derbyet mot Everton i oktober det gikk galt. Everton-målvakt Jordan Pickford kom ut, taklet og sørget for at Van Dijk røk fremre korsbånd og mistet resten av sesongen.

Nå er han på vei tilbake etter en lang rehabiliteringsperiode, men spørsmålet er: Hvilken Virgil van Dijk er det Liverpool får tilbake?

Spent på nivået

Yaw Amankwah, også han en tårnhøy midtstopper, har selv hatt akkurat samme skade som van Dijk. Han sier at han bare kan se for seg presset som er på van Dijk.

– I det han ble skadet var han verdens beste, og nå forventer alle at du skal levere det samme fra dag én. Det må være vanskelig. Han har lagt listen så ekstremt høyt for seg selv, da er det ikke bare å hoppe tilbake i den rollen etter nesten ett år ute. Så er det nok mange som er klare til å saumfare prestasjonene hans og si at han «har mistet det».

30 år gamle van Dijk har i løpet av Liverpools VG+-sendte sesongoppkjøring kommet tilbake på banen og fått verdifulle minutter. Han fikk det imidlertid tøft i comebacket:

Og det kan bli tøft i starten for van Dijk, påpeker Amankwah. Ikke først og fremst på grunn av kneet, men på grunn av det lange oppholdet på sidelinjen.

– Han er av et så høyt format at det er vanskelig å spå hvordan han vil prestere, men jeg tror det er urealistisk å tro i begynnelsen av sesongen at han skal være gode gamle van Dijk. Ikke bare på grunn av kneet, men på grunn av alt som går på timing, reaksjoner og de nevrologiske tingene man får kun gjennom å spille kamper. Da tar det tid før man får tilbake det som gjorde at han alltid hadde god tid og var i forkant, sier han.

Amankwah er også spent på hvordan skaden har påvirket hurtigheten hans.

– Et stort spørsmål er kanskje kombinasjonen av hans størrelse, et så langt skadeavbrekk og alderen. Når tempoet hans har vært en så stor forse er jeg spent på om han fortsatt har det.

Tittelutfordrer med van Dijk

Man har tidligere snakket om at det har vært en «fear factor» rundt van Dijk, der auraen hans – samt de enorme prestasjonene – gjorde at han umiddelbart hadde et lite mentalt overtak på motstanderne. Den samme auruaen gjorde at Liverpool-lagkameratene løftet seg. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker er spent på van Dijks comeback.

Ikke minst på nivået hans etter bortimot ett år ute.

– Hvis han strever, får etterpå-skader – som er vanlig etter det han har vært gjennom – litt inn og ut av laget og gjør noen tabber, så er fotballen nådeløs i så måte. Han må være god for at den leder-auraen hans skal smitte, sier Alsaker.

VIKTIG BRIKKE: Virgil van Dijk (t.h.) er en sentral del av laget til Jürgen Klopp. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Det meste som kunne gå galt, gikk galt for Liverpool forrige sesong. Van Dijks stopperkollega Joe Gomez ble også langtidsskadet, og siden har klubben hentet inn Ibrahima Konaté fra RB Leipzig. Men å få van Dijk tilbake er som en nysignering i seg selv.

Alle skadene til tross: Liverpool endte på 3. plass, og med van Dijk tilbake, er de igjen en tittelutfordrer, mener TV 2-kommentatoren.

– Om han er rustet til å kjøre 90 minutter, på godt, gammelt nivå, har Liverpool kommet et godt stykke på vei mot å slåss om tittelen, sier Alsaker.