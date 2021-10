TORMONSTER: Erling Braut Haaland har scoret tolv mål på de åtte siste kampene for klubb- og landslag. I dag var han tilbake etter fem kamper ute med en muskelskade.

Haalands comeback-dobbel sendte Dortmund til topps

(Dortmund – Mainz 3–1) Etter et fem kamper langt skadeavbrekk var Erling Braut Haaland (21) tilbake der han trives best: i målprotokollen.

Av Jens Friberg

Nordmannen var tilbake fra start etter å ha gått glipp av tre Dortmund-kamper, samt Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia og Montenegro, grunnet en muskelskade.

Et hjørnespark tidlig i andre omgang endte hos nordmannen, som forsøkte å dempe ballen forbi Silvan Widmer.

Haalands påfølgende innlegg endte resultatløst, Mainz kontret giftig – men etter at Samuel Akanji stoppet gjestene, ble dommer Daniel Schlager kalt bort til TV-skjermen.

Bildene viste at Widmer berørte ballen med armen, Schlager pekte på straffemerket og Haaland gjorde seg klar.

Straffen var midt i mål, målvakt Robin Zentner var akkurat for svak i lanken til å holde den ute og nordmannen kunne feire comebackscoring foran 60 000.

IKKE FAKE: Erling Braut Haaland vekker oppsikt i sosiale medier med en video det i avisen BILD spekuleres i kan være manipulert, men målene mot Mainz var så ekte som du får dem.

Haalands målform: 27.8: Dortmund – Hoffenheim: 1 mål. 1.9: Norge – Nederland: 1 mål 4.9: Latvia – Norge: 1 mål 7.9: Norge – Gibraltar: 3 mål 11.9: Bayer Leverkusen – Dortmund: 2 mål. 15.9: Besiktas – Dortmund: 1 mål. 19.9: Dortmund – Union Berlin: 2 mål. Mistet kampene mot Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Sporting, Tyrkia og Montenegro med skade. 16.10: Dortmund – Mainz: 2 mål. Totalt: 13 mål på de åtte siste. Vis mer

Haaland-dobbel

Dermed sendte han Dortmund opp i 2–0, etter at Marco Reus banket inn kampens første med en virkelig kanon før tre minutter var spilt.

Jonathan Burkardt utnyttet svakt forsvarsspill hos vertene og reduserte like før slutt, men det ble for lite, for sent.

Like før slutt punkterte Haaland nemlig med sin andre scoring for kampen, sin 70. Dortmund-scoring på 68 kamper totalt, da Jude Bellingham vant ballen høyt i banen og spilte nordmannen alene gjennom.

HEY JUDE: Erling Braut Haaland lar sine følelser komme til uttrykk overfor servitør Jude Bellingham etter 3–1. Mats Hummels (svart jakke) og Thorgan Hazard (bak, til venstre) deler øyeblikket.

I åtte kamper på rad for klubb- og landslag har unge Haaland scoret, i denne perioden har han 13 mål.

– Det er hinsides all fornuft, sier VSports ekspertkommentator Lars Tjærnås etter 3–1-scoringen.

Dortmund låner tabelltoppen før Bayer Leverkusen og Bayern München møtes til toppkamp søndag kveld.

WHOLE LOTTA LOVE: Marco Reus er i form om dagen og banket Dortmund i ledelsen på kampens første sjanse.

Anonym i første

Haaland var relativt anonym i første omgang, men markerte seg med et flott oppspill til Thomas Meunier (like utenfor), en god sjanse like før pause og ikke minst da han la opp til Jude Bellinghams kjempesjanse like etter – som endte med redning på strek.

Etter å ha begynt trening med ball tidligere denne uken og leget skaden på «treningsleir» i Spania, gikk han rett inn i startoppstillingen foran 60 000 på Signal Iduna Park.

Det ser imidlertid ut som han har hatt det greit også i opptreningsperioden:

PS! Jens Petter Hauge spilte hele kampen da Frankfurt tapte 1–2 for Hertha Berlin.