Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

(Ajax – Borussia Dortmund 4–0) Erling Braut Haaland måtte gå målløs av banen da Ajax rundspilte Borussia Dortmund i Amsterdam.

Siden serievinnercupen ble til Champions League i 1992, har Borussia Dortmund tapt med tre mål fem ganger (blant annet vant Rosenborg 3–0 på bortebane høsten 1999), men aldri før har det tyske storlaget tapt med fire mål i Champions League – før de tirsdag kveld ble rundspilt borte mot Ajax.

– Ajax rundspiller og fillerister Borussia Dortmund, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller da Sébastien Haller headet inn det fjerde målet til Ajax 20 minutter før slutt.

Sammen med et 0–4-tap mot Sochaux i UEFA-cupen i 2003 og et 0–4-tap mot Manchester United i Fairs Cup i 1964, er det klubbens største tap i en europeisk klubbturnering . Det er også en tangering av det største tapet Erling Braut Haaland har vært med på for Dortmund, sammen med et 0–4-tap i Bundesliga mot Hoffenheim i juni 2020.

HERJET: Sébastien Haller er toppscorer i Champions League og vartet opp med to målgivende og én scoring tirsdag kveld.

Dermed ble det en dårlig generalprøve på nederlandsk jord for Erling Braut Haaland, som om fire uker trolig skal til Nederland for å spille Norges skjebnekamp i VM-kvalifiseringen, på et lag som trolig vil bestå av flere Ajax-spillere. Da går turen til Feyenoords stadion, De Kuip, i Rotterdam.

Erling Braut Haaland hadde scoret i 13 av 17 kamper i Champions League før tirsdagens kamp mot Ajax. Én kamp mot Liverpool, én kamp mot PSG og to kamper mot Manchester City var de eneste han ikke hadde scoret i, med Manchester City som det eneste laget nordmannen ikke hadde scoret mot.

Borte mot Ajax ble et nytt lag lagt til i den listen, til tross for at han hadde en rekke store sjanser. På overtid i den første omgangen fikk han Dortmunds eneste sjanse i omgangen, men skuddet fra tolv meter ble reddet av Ajax-keeper Remko Pasveer.

Dermed var det Ajax som gikk til pause med en tomålsledelse.

Det første målet kom allerede etter ti minutter. Dusan Tadic slo et frispark hardt inn i feltet og inne foran mål stusset Marco Reus ballen inn i eget nett.

Et kvarter senere var det Daley Blind som kom seg opp i god posisjon. Champions League-toppscorer Sébastien Haller la igjen mot Blind, som fra 18 meter skjøt i mål, via stolpen. Hjemmelaget var også nærmere 3–0 enn Dortmund var en redusering før pause.

Haaland fikk nok en stor sjanse i starten av den andre omgangen. Nordmannen ble spilt fri i bakrom bare to minutter ut i omgangen og fyrte raskt av på halv volley med høyrefoten. Pasveer hadde havnet på mellomdistanse, men vartet opp med en glimrende redning da han slo ballen opp i tverrliggeren og ut.

For dette var så utvilsomt Ajax’ kveld, og like før timen var spilt punkterte Antony kampen da han prikket ballen ned i det lengste hjørnet fra ti meters hold. Ajax ga seg likevel ikke med og etter to målgivende pasninger, var det Haller som selv satte ballen i mål etter et innlegg fra Daley Blind 20 minutter før slutt, noen få minutter etter at Haaland hadde misbrukt sin tredje store sjanse for dagen.

I den andre kampen i gruppe C vant Sporting 4–1 borte mot Besiktas. Ajax topper gruppen med ni poeng etter tre kamper, mens Dortmund har seks poeng, Sporting tre poeng og Besiktas null poeng.

Videre i Champions League vant Real Madrid hele 5–0 borte mot Sjakhtar Donetsk. I samme gruppe vant Inter 3–1 hjemme mot Sheriff Tiraspol, men etter tre kamper er det Sheriff som topper gruppen, på innbyrdes oppgjør foran Real Madrid.

Salah ble matchvinner for Liverpool borte mot Atlético Madrid og engelskmennene har fått en glimrende start med tre seirer. Verre er det for AC Milan, som tapte gruppens andre kamp borte mot Porto og som står med null poeng etter tre kamper.