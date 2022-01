forrige

fullskjerm neste SNUDDE KAMPEN: Mahmoud Dahoud blir røsket tak i av Erling Braut Haaland etter å ha banket inn 3–2. 1 av 2 Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Spinnvill snuoperasjon fra Dortmund i årets første kamp: − For et comeback

(Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2–3) Erling Braut Haaland (21) og Borussia Dortmund lå under 2–0 til pause mot Eintracht Frankfurt, men med en sen snuoperasjon sikret de gulkledde seieren.

– For et comeback å starte året med! Bra gjort gutter. Tre massive poeng, skriver Haaland på Twitter.

Utenfor banen svirrer ryktene rundt Haaland, men på gressmatten satt det ikke for nordmannen i årets første kamp. Mot Eintracht Frankfurt uteble scoringen til tross for flere gode muligheter, men heldigvis for Haaland har han flere lagkamerater som vet hvor målet står.

For etter at Rafael Borré hadde sendt hjemmelaget i ledelsen med to scoringer før pause, så det ut som Frankfurt – uten en skadet Jens Petter Hauge i troppen – skulle ta de tre poengene.

Men med 20 minutter igjen startet Dortmund opphentingen. Haaland spilte gjennom til Thorgan Hazard, som sikkert satte inn 1–2.

Det resultatet sto seg til det gjensto tre minutter, men da headet Jude Bellingham inn utligningen.

Like etter scoringen havnet Haaland i håndgemeng med Martin Hinteregger. Jærbuen løp for å hente ballen, men endte opp med å bli dyttet i bakken av Frankfurt-stopperen. Det likte han svært dårlig, og etter at også han hadde levert en dytt ble begge tildelt hvert sitt gule kort.

AMPERT: Martin Hinteregger og Erling Braut Haaland fikk hvert sitt gule kort.

Bare to minutter etter utligningen var den spinnville snuoperasjonen et faktum da Mahmoud Dahoud skrudde ballen i nettet.

Dermed tok Dortmund tre viktige poeng i toppkampen i Bundesliga. Etter at serieleder Bayern München tapte mot Borussia Mönchengladbach skiller det bare seks poeng fra Dortmund til tabelltoppen.

– Å starte året med tre poeng etter en sånn kamp er utrolig deilig, sier Dortmund-angriper Donyell Malen til Viaplay.