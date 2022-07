SVARER PÅ KRITIKKEN: Kai Erik Steen under en eliteseriekamp mellom Viking og Jerv.

Norske dommere slår tilbake: − Trist at enkelte fotballeksperter ikke lenger behersker sin rolle

Dommerne i Eliteserien erkjenner at de har bommet for mye i årets sesong, men mener prestasjonene generelt har vært gode. Samtidig langer de ut mot eksperter og mediene, og mener det tilrettelegges for mobbing.

Eirik Heggdal Evensen

Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kommer frem i en felles uttalelse til VG.

Det har tidvis stormet rundt dommerne i Eliteserien etter flere kontroversielle avgjørelser denne sesongen.

Helgens runde var intet unntak: Strømsgodsets annullerte mål og to utvisninger i kampen mellom Viking og Rosenborg er noen av hendelsene som har skapt debatt.

VG har forsøkt å ta kontakt med samtlige 17 hoveddommere i årets eliteserie. De har kommet med en felles uttalelse gjennom dommer og leder i toppdommerforeningen Kai Erik Steen.

Han erkjenner at de har bommet for mye så langt i årets sesong.

– Nå skal ikke jeg mene for mye om gruppen generelt sett, men jeg tror vi alle kan være enige om at vi har bommet på litt flere nøkkelsituasjoner enn vi forventer av oss selv, skriver Steen i en e-post til VG.

I helgens serierunde fikk denne situasjonen flere til å reagere:

Langer ut mot mediene og eksperter

Likevel mener Steen at det langt ifra har vært så mange feil fra dommerne som mediene og eksperter skal ha det til.

– Media og eksperter viser til stadighet mangel på regelkunnskap samt forståelse for at det er veldig mye i fotballen som ikke er svart/hvitt.

Han forteller at dommerne er vant til at det skrives om dem i både mediene og på sosiale medier, men mener enkelte eksperter går for langt.

– Vi synes det er trist at enkelte, og såkalte, fotballeksperter ikke lenger behersker sin rolle og heller uttaler seg om utseende og bekledning på dommerne. Med dette legger de til rette for mobbing av yngre dommere ved å vise at det er ok å gå på person og ikke sak, forklarer Steen.

VG har tidligere publisert en video der VGs programleder Vegard Aulstad og Discovery-ekspert Christian Gauseth kommenterer hårsveisen til linjedommer Alf Olav Rossland:

– Klippet er en del av en lettbeint og uformell «motespalte» i programmet Eliteserien Oppsummert. Vi håper seerne oppfatter at dette er gjort med glimt i øyet og med en kjærlighet til norsk fotball, sier nyhetssjef Øystein Hernes i VG Sporten.

Stusser over mobbepåstand

Nevnte Gauseth er en av dem som tidligere har uttalt seg kritisk om de norske dommerne. Han sier han er glad de nå uttrykker seg i mediene, og at han har stor respekt for rollen.

– Dommerrollen er utfordrende og krevende, det er de fleste enige om. Det er en rolle jeg personlig alltid har hatt stor respekt for og beundret, sier eksperten.

Likevel stusser Gauseth over Steens påstand om mobbing av dommerne.

– Når det er sagt, synes jeg det er underlig at våre såkalte toppdommere her gjør et billig forsøk på å innta offerrollen, i stedet for å gjøre noe med egne, elendige prestasjoner. Norsk fotball fortjener bedre, og jeg hadde håpet at man tok kritikken som en utfordring og søkte faglig utvikling, fremfor å forsøke å flytte fokus. Det synes jeg er trist, kontrer Gauseth.

Ingen i Bodø/Glimt forsto hvorfor det ble dømt straffe i denne situasjonen forrige runde:

Ikke godt nok

Fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen, er en av dem som mener nivået på dommerne i Eliteserien ikke er godt nok.

– Det er i kjent stil ganske variabelt. Man skal ha respekt for at det å dømme fotballkamper er en vanskelig oppgave. Men når det skjer feil i mange nok kamper så blir det frustrerende for de involverte, sier eksperten.

Mathisen er ikke enig i Steens påstand om ekspertenes mangel på regelkunnskap.

– Jeg må bare snakke for meg selv. Akkurat det som går på regler og hva som skal dømmes på og ikke, er noe jeg bruker mye tid på. Så jeg er ikke enig i den påstanden, svarer TV2-profilen.

Samtidig har han forståelse for dommernes frustrasjon over den negative omtalen, særlig de gangene det skjer på feil premiss.

– Det må være vanvittig frustrerende å bli hengt ut på feil grunnlag når de har holdt seg til regelboken, erkjenner Mathisen.

Fotballekspert Jesper Mathisen.

Gauseth kommer på sin side med en oppfordring til dommerne.

– Om norske dommere mener mitt faglige nivå på regelverk kan bedres – tar jeg gjerne imot råd. Jeg ønsker å bli best, svarer han lurt.

Mener prestasjonene er gode

VG skrev i forrige uke at Norge ikke har hatt dommere på UEFAs høyeste nivå siden 2017.

Steen mener årsaken til det er sammensatt, og at det til dels skyldes et generasjonsskifte. Han trekker også frem at dersom flere norske klubber kvalifiserer seg til de største turneringene, vil det slå positivt ut for dommerne.

– Dette er bare noen få elementer i det store bildet. Prestasjonene til våre norske dommere har de siste årene vært generelt veldig gode, sier Steen.

Han får støtte av sin dommerkollega Kristoffer Hagenes.

– Jeg synes sesongen i år har vært bra, men selvfølgelig har man alltid situasjoner som skulle vært gjort annerledes, sier dommeren til VG.

Denne dommeravgjørelsen fikk Vålerenga til å reagere tidligere denne sesongen:

Også Hagenes mener et generasjonsskifte er deler av årsaken til mangelen på internasjonale norske toppdommere internasjonalt, og mener utviklingen på norske dommere er god.

Samtidig mener han trykket mot dommerne er større nå enn da han startet å dømme, tilbake i 2006.

– Jeg må si at siden jeg startet har medietrykket, sosiale medier, tilgangen på bilder, har gjort at presset på dommerne generelt har økt. Jeg reiser rundt i Europa og har U21 og kvalikkamper og snakker med kollegaer rundt om i andre land. Det er den generelle tilbakemeldingen, at det er tøffere å være dommer, for tilgangen på bilder, selv under kampen, er større, forteller Hagenes.

Under har VG tatt ut et knippe av flere dommeravgjørelser som har blitt omtalt som kontroversielle: