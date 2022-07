HVIT SHORTS: Det engelske landslaget er i samtaler med Nike for å bytte farge på shortsen. Det har ikke vært en diskusjon hos Norge, forteller Maren Mjelde.

England vil bytte shortsfarge: − En problemstilling man kan skjønne

BRIGHTON/OSLO (VG) Det engelske landslaget vil bort fra hvite shortser. Også Norge spiller i hvitt, men det har ikke vært et tema, forteller kaptein Maren Mjelde.

Det engelske landslaget spiller til vanlig kampene sine i hvitt fra topp til tå. Men kvinnene er nå i samtaler med Nike for å få endret fargen på shortsen.

Årsaken til at spillerne har gitt beskjed til utstyrsleverandøren om et mulig fargebytte på shortsen, er på grunn av faren for å blø gjennom når spillerne har mensen.

– Først og fremst så er det ikke noe som vi har diskutert hos oss, men når jeg fikk høre om det i stad, så er det en problemstilling man kan skjønne, sier Mjelde til VG på spørsmål om de har vurdert det samme.

Men selv om det norske laget ikke har gått til samme skritt som mandagens EM-motstander, er Mjelde positiv til at temaet blir tatt opp.

– Jeg tenker at det viktigste for en utøver et at man føler seg komfortabel i det utstyret man har på seg. Hvis det er en greie, så er det bra at de tar det opp med utstyrsleverandøren.

Samtidig som EM er i gang i England, er tennisturneringen Wimbledon inne i sin avslutningshelg i hovedstaden London.

Også i den tradisjonsrike turneringen har mensen blitt et tema, ettersom spillerne må følge kleskoden om kun å ha på seg hvite klær.

– Jeg synes bare det at vi har en diskusjon om det er strålende. Det å ha mensen når du er ute på turneringer er vanskelig nok, men å måtte ha hvite klær i tillegg gjør det ikke lettere. Men jenter kan håndtere det. Vi er ganske tøffe når det kommer til stykket, sier britisk Alicia Barnett, som ble slått ut i kvartfinalen i mixed doubles, til PA.

Mjelde, som debuterte for landslaget i 2007 og de siste årene har spilt i storklubben Chelsea, forteller at hun selv ikke har tenkt veldig mye over problemstillingen, men tror at nå som England har tatt det opp med utstyrsleverandøren, kan det bli et tema som flere blir obs på.

– I og med at de har gjort det, så er det sikkert en ting som flere og flere kommer til å snakke om. Det er en ubehagelig uke i løpet av en måned, det viktigste er å føle seg vel.