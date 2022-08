Treneren raste i pausen – så ble Molde reddet av 15-millionersmannen Eriksen

(Kristiansund - Molde 2–3) Etter et drøyt kvarter var det lite som tydet på at Molde skulle fortsette sin sterke seiersrekke. Men med litt flaks og dyktighet snudde de mot tabelljumboen og rivalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nysigneringen og debutant Kristian Eriksens scoring i det 49. minutt mot naborivalen ble nemlig avgjørende da moldenserne søndag kveld utvidet seiersrekken til fem strake kamper og samtidig befester sin posisjon som Norges beste lag.

– Fantastisk. Det er derby og mye følelser for Molde- og Kristiansund-fansen. Å gi dette til Molde-fansen er så deilig, sier matchvinner Eriksen til Discovery etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

1 / 2 LEVERTE UMIDDELBART: Kristian Eriksen (foran til høyre) jubler for sin første scoring i Molde-trøya på Kristiansund stadion søndag kveld. forrige neste fullskjerm LEVERTE UMIDDELBART: Kristian Eriksen (foran til høyre) jubler for sin første scoring i Molde-trøya på Kristiansund stadion søndag kveld.

I tillegg til sliteseier og soleklar tabelltopp i dag har Molde heller ikke tapt en kamp siden 7. mai.

For Kristiansund ser det imidlertid blytungt ut. De har hatt en positiv kurve siste ukene, men er nå raskt nede på jorden igjen. De ligger fortsatt desidert sist og klarte ikke å utnytte at tabellnaboene Jerv eller HamKam tapte denne helgen.

Drømmestart

Men det så lenge bra ut for Kristiansund som leverte en sjokkåpning foran begeistrede hjemmefans.

Allerede etter 16 minutter stod det 2-0 til hjemmelaget etter scoringer av Andreas Hopmark og Bendik Bye. Moldenserne virket på sin side planløse, tafatte og hadde overhodet ikke samme tenningsnivå som erkerivalen.

Kraftig irritert i pausen

Men sakte, men sikkert jobbet trener Erling Moes menn seg inn i kampen igjen. Til pause hadde serielederen utlignet etter scoringer av Eirik Haugan og David Fofana etter en corner og straffespark. Straffesparket fikk de for øvrig tildelt etter en svært klønete hands av KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad.

Molde-trener Erling Moe var likevel ikke fornøyd i pauseintervjuet med Eurosport.

– Vi holder på å gi bort kampen her, sånn går det ikke an å holde på. Vi spiller på oss usikkerhet etter en relativt god start. Vi gir bort to mål. Det er utilgivelig. Så viser vi karakter. Men vi må få opp balltempoet, det så ut som vi gikk i halvsøvne de første 45 minuttene.

Nysigneringen avgjorde

Han fikk svar nesten umiddelbart i den andre omgangen.

Det var faktisk Molde-keeper Jacob Karlstrøm som noterte seg for en målgivende. Fra eget felt slo han mot Kristian Eriksen. Den tidligere HamKam-spilleren, som VG nylig har rapportert ble klar for Molde for 15 millioner kroner og som for dagen spilte i en midtbanerolle, fintet ut Andreas Hopmark og lot ballen sprette over ham.

Deretter parkerte han Hopmark i ren løpsduell, fosset mot mål og hamret ballen i lengste hjørne.

Etter 3–2 scoringen bølget kampen frem og tilbake, men begge lagene slet på den siste tredjedelen og klarte ikke skape de store farlighetene. Dermed ble det ingen flere scoringer i Kristiansund.