GLIMT-SUKSESS: Erik Botheim startet året med å få kontrakten terminert kontrakten i Rosenborg og endte 2021 som seriemester og målpoengkonge i Europa Conference League.

Botheim mot Russland-overgang – på vei til medisinsk sjekk

BODØ/OSLO (VG) Bodø/Glimts toppscorer og U21-landslagets kaptein Erik Botheim (21) kan ende i russiske Krasnodar når overgangsvinduet åpner i januar.

Det melder de to Amedia-avisene Nettavisen og Avisa Nordland tirsdag. Også VG sitter på opplysninger som gjør at det ligger an til en overgang til russisk Premier League for angrepsspilleren. Det er snakk om en betydelig overgangssum i vente for Bodø/Glimt.

Etter det VG får opplyst er Botheim på vei til medisinsk sjekk i München med det som kan bli hans nye arbeidsgiver. Landslagsstopper Stefan Strandberg (31) har tidligere spilt for klubben.

– På generelt grunnlag har jeg ingen kommentar, sier team manager Håvard Sakariassen til VG – som er på plass under prisutdelingen av «Årets nordlending», som for 2021 har tilfalt Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Er det aktuelt for Bodø/Glimt med et salg?

– Her bidrar jeg ikke med noe, svarer Sakariassen.

Botheim har bare vært ett år i Bodø/Glimt etter at han fikk kontrakten med gamleklubben Rosenborg terminert i vinter.

Hverken på Lerkendal eller i forrige høstsesongs utlån til Stabæk ble Botheim noen suksess, men som førstevalg i Bodø/Glimt har Oslo-gutten lettet:

Han ble seriemesterens toppscorer med 15 mål på 30 kamper og har dessuten flest målpoeng (4 scoringer og 4 assist) av samtlige i Europa Conference League. Denne høsten ble han utnevnt til ny kaptein på U21-landslaget.

Trener Kjetil Knutsen henviser til den relativt tause Sakariassen for klubbens kommentarer rundt den mulige overgangen, men bød på en beskrivelse av sitt ene arbeidsår med Glimt-spissen.

– Botheim sin reise er bare helt fantastisk. Det som er gøy, er at sine topper har han i Europa. Det var én ting Botheim hadde da han kom: Dårlig selvtillit og mange dårlige opplevelser, men for en gnist i øynene. Den har reddet ham, sier Knutsen til VG.

Bodø/Glimt solgte nettopp kaptein og spillskaper Patrick Berg for over 40 millioner til den franske seriesekseren Lens.