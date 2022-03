FIKK STRAFFE: Caroline Graham Hansen fikset straffen som skaffet Barcelona utligningen mot Real Madrid.

Graham Hansen i fokus da Barcelona snudde til seier

(Real Madrid-Barcelona 1–3) Barcelona var ubeseiret i alle de fem tidligere «El Clásico»-møtene, med 17–2 i målforskjell. I det sjette sjokkåpnet Real Madrid – så fikk Caroline Graham Hansen en tvilsom hovedrolle.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Syv minutter og 36 sekunder var spilt da Olga Carmona sendte Real Madrid i ledelsen i kvartfinalen i Champions League. Et balltap av Alexia Putellas ble effektivt utnyttet av Real Madrid. Esther Gonzáles spilte fri Carmona som gjorde ingen feil alene med keeper Sandra Paños.

Barcelonas første ordentlige sjanse kom etter 25 minutter, et skudd fra Patricia Guijarro som keeper hadde full kontroll på. Så fikk González to store målsjanser i løpet av to minutter. Den første gikk i stolpe og ut. Den andre reddet keeper.

Barcelona kom til hektene og tok over etter pause. I det 50. minutt gikk Caroline Graham Hansen i gresset i en duell med målscorer Carmona. Dermed måtte VAR-dommerne på jobb for første gang i kvinnenes mesterliga. TV-bildene viste at den norske landslagsstjernen falt enkelt etter å ha mistet kontrollen på ballen, og den straffen vil bli diskutert.

Den finske dommeren, Lina Lehtovaara, var ikke i tvil etter å ha sett TV-bildene.

forrige



fullskjerm neste KLASSESCORING: Her setter Alexia Putellas inn 3–1-målet med en lekker lobb over keeper Maria Rodriguez. 1 av 3 Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Kaptein Alexia Putellas, som scoret to mål mot Real Madrid da katalanerne sikret seg seriemesterskapet med 5–0-seieren 13. mars, satte straffen i mål til stor irritasjon fra hjemmelaget, hjemmefansen og trener Alberto Toril som løp rundt på sidelinjen og rev seg i håret på grunn av straffeavgjørelsen.

2–1-målet var ikke så mye å diskutere. Graham Hansen forsøkte et innlegg som ble blokkert. Ballen endte til slutt opp hos innbytter Claudia Pina som klinte til og satte kula i lengste hjørnet.

På overtid var Putellas der igjen og fjernet all tvil. Med en utsøkt lobb med venstrefoten over keeper satte hun inn 3–1-målet.

Dermed har Barcelona ni seirer på sine ni siste kamper i mesterligaen. Målforskjellen er imponerende 33–3. Det er fordel Barcelona foran returkampen som spilles 30. mars.

Caroline Graham Hansen ble for øvrig kåret til kampens spiller av UEFA.

PS! Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn i det 85. minutt.