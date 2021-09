GAMMEL JUBEL: Espen Ruud jubler for scoringen sammen med Flamur Kastrati og Joshua Kitolano som scoret Odds første mål.

Espen (37) fortsatte Odd-festen i Haugesund: − Vi er skarpere enn dem

(Haugesund – Odd 1–3) Han er 37 år og har nettopp skrevet ny kontrakt med Odd. Espen Ruud fortsatte Odd-festen med sesongens første scoring. Forsvarsspillerens 42. mål i eliteserien.

Odd fulgte opp 0–3-seieren over Vålerenga i cupen med å vinne 1–3 på Haugesunds tradisjonelt vanskelige hjemmearena. Eliteseriens gjennom mange år farligste høyreback smalt inn 1–2 fra 20 meters hold i 2. omgang.

Ruud har ikke bare scoret 42 mål i norsk eliteserie. Han har også satt inn 19 i dansk eliteserie og har scoret både for A- og U21-landslaget.

Så fulgte Sander Svendsen opp de to scoringene mot Vålerenga med en glimrende heading på et like godt innlegg fra Conrad Wallem. Dermed vant Odd sin første kamp i eliteserien siden nettopp Haugesund ble slått 15. august.

– Han er «on fire» med seks mål på fire kamper, sier Odd-trener Jan Frode Nornes om leiesoldaten til Discovery.

Supereffektive Odd scoret på tre av fem målsjanser.

– Vi er skarpere enn dem når vi får muligheten. Det er forskjellen i dag, mener Nornes som mente at Odd «gjennomførte en meget god bortekamp».

Flamur Kastrati fikk gult kort før minuttet var spilt mens Haugesund grep initiativet. Men det var Odd utnyttet overgangen maksimalt da Niklas Sandberg spilte vekk ballen for hjemmelaget.

En mønsterkontring endte med god pasning fra Gilli Rólantsson til Joshua Kitolano. Midtbanespilleren gjorde en finte og smalt ballen inn i motsatt hjørne. 0–1 etter bare syv minutter.

– En fin kontring av hele laget, sa Kitolano til Discovery i pausen.

BANENS BESTE: Odd-keeper Leopold Wahlstedt gjorde en glimrende kamp, men her må han kapitulere for Martin Samuelsens heading.

Haugesund fortsatte kjøret, men Odds nye keeper – Leopold Wahlstedt – viste hvorfor han har henvist Sondre Rossbach til benken. Han reddet en to kjempesjanser fra Sondre Liseth.

Men til slutt måtte svensken kapitulere. Martin Samuelsen slo Odin Bjørtuft solid i lufta etter et innlegg fra Haugesund-back Thore Pedersen. En smart heading gikk inn i det lengste hjørnet: 1–1.

– Veldig godt å score, men nå vi score ett til i andre omgang, meldte Samuelsen i pausen.

– En rotete 1. omgang. Nå må vi fokusere, mente Jostein Grindhaug etter en omgang der både Gilli Rólantsson og Flamur Kastrati helt fint kunne gitt Odd ledelsen for andre gang.

Etter pause ble det enda mer «rot» for Haugesund-treneren. Årets andre hjemmetap er et faktum. Det første kom mot Lillestrøm.