HYLLET UKRAINA: Vitalij Mykolenko (til venstre) og resten av Everton-spillerne støttet Ukraina før FA-cupkampen

Everton til kvartfinalen: Hyllet ukrainsk 21-åring med kapteinsbindet

(Everton – Boreham Wood 2–0) Han ble hentet fra Dynamo Kyiv før sesongen. Da Everton gikk til FA-cupens kvartfinale ble Vitalij Mykolenko hyllet. 21-åringen var kveldens kaptein.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Applausen runget på et fullsatt Goodison Park som var preget av de ukrainske fargene. Den unge venstrebacken har fått bare en sjanse i Premier League i sin første Everton-sesong, men spilte sin fjerde kamp i FA-cupen.

Mykolenko varmet opp med det ukrainske flagget på brystet. Everton-spillerne sto innhyllet i landets gule og blå flagg under presentasjonen før kampen. Mykolenko gjorde en bra figur. Han ble skadet i 2. omgang, men rakk å være med i jubelen da Everton sprakk nullen for National League-sensasjonen Boreham Wood.

Everton avsluttet tidligere i uken sponsorsamarbeidet med de russiske selskapene USM Holdings, Megafon og Yota med umiddelbar virkning.

– Det var det riktige å gjøre, sa Everton-manager Frank Lampard som hadde diskutert saken med Mykolenko før avgjørelsen ble tatt.

Everton-spillerne gikk oss inn på banen med Ukraina-flagg foran oppgjøret mot Manchester City sist helg. Da satt ukraineren på benken.

UKRAINSK OPPVARMING: Vitalij Mykolenko varmet opp med det ukrainske flagget på brystet.

Boreham Wood hører til daglig hjemme på nivå 5 i engelsk fotball. I 4. runde slo de nummer i Championship, Bournemouth, etter scoring av 37-åringen Mark Ricketts.

På de fem første kampene i FA-cupen har ikke klubben fra Hertfordshire sluppet inn ett eneste mål. Everton hadde ballen i 80 prosent av tiden, men var ikke veldig nær scoring i 1. omgang på Goodison Park.

Storvokste David Remington (195 cm) og stopperkollega William Evans holdt stort sett orden på Everton-spiss Salomón Rondón og satte venezuelaneren i offside når det var nødvendig.

Hjemme på Meadow Park med kapasitet på 4502 tilskuere har det slettes ikke vært fullt denne sesongen. I gjennomsnitt har kun 949 sett hjemmekampene til kubben som ligger nummer fire i National League.

På Goodison var det fullsatt med nesten 40.000 tilskuere.

MATCHVINNER: Salomón Rondón scoret to mot Frankie Raymond og Boreham Wood.

I moderne tid har bare Lincoln City fra nivå 5 tatt seg til kvartfinalen i FA-cupen. Lincoln slo i 2016/17-sesongen ut Premier League-klubben Burnley på vei mot 5–0-tapet for Arsenal i kvarten.

Everton har tapt syv av sine ni siste kamper i Premier League. Frank Lampard satte ved pause inn sin brasilianske spiss-stjerne Richarlison. Trykket økte mot et bortelag som ikke skapte en sjanse.

Etter 57 minutter var det slutt på over åtte timers FA-cupfotball uten baklengs for sensasjonen fra nivå 5. Salomón Rondón tok godt vare på et innlegg og hamret inn 1–0. Syv minutter før slutt var søramerikaneren på plass igjen.

Boreham-keeper Taye Ashby-Hammond var på ballen, men ikke før den var noen centimeter innenfor streken.

Nå venter Crystal Palace i kvartfinalen for Everton, mens Boreham Wood går tilbake til nivå 5 hvor toppklubbene Wrexham og Chesterfield er de to neste kampene.