FEM ÅR SIDEN SIST: Ingen norske dommere har nådd opp på UEFAs elitenivå siden 2017. Her gir dommer Rohit Saggi rødt kort til Mike Jensen i 2019.

Ingen norske toppdommere på over fem år: − Det er helt latterlig

Norge har ikke hatt internasjonale toppdommere siden 2017. Nå hagler kritikken mot dommerne i Eliteserien. Hva har skjedd med nivået på de norske dommerne?

Eirik Heggdal Evensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er ikke godt å si. Vi vet at for en stund siden hadde norske dommere et godt omdømme. I en periode var vi faktisk tre som var med å dømme i Champions League samtidig.

Ordene tilhører den tidligere toppdommeren Tom Henning Øvrebø, som selv har dømt flere store internasjonale kamper.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Etter at Svein Oddvar Moen ble flyttet ned fra UEFAs elitegruppe i 2017, har ikke Norge hatt en eneste dommer på UEFAs øverste dommernivå.

Det er kun dommerne på dette nivået som kan bli håndplukket av UEFA til å dømme kamper i Champions League, EM og VM (se faktaboks).

– Nå er det ikke gitt at det vi ser nå er symptomatisk for utviklingen. Det kan jo snu. Men det er ingen heldig utvikling hvis det fortsetter å gå samme veien, mener Øvrebø.

Info UEFAs dommerrangeringer UEFA har 32 dommere på det øverste nivået, kalt elitegruppen. Dette er dommerne som dømmer Champions League, EM og VM. Norge har ikke hatt dommere i denne gruppen siden Svein Oddvar Moen ble degradert i 2017.

Under elitenivået ligger UEFAs gruppe én. Der befinner Espen Eskås seg, som den høyest rangerte norske dommeren.

Under gruppe én finner man gruppe to. Der befinner de norske dommerne Kristoffer Hagenes, Tore Hansen, Sigurd Kringstad, Svein Oddvar Moen, Rohit Saggi og Kai Erik Steen seg.

En gang i halvåret oppdaterer UEFA listen. Sist gang den ble oppdatert var i desember. Vis mer

IKKE PÅ TOPP LENGER: Svein Oddvar Moen var forrige norske dommer på UEFAs elitenivå. I dag befinner han seg på UEFAs gruppe to.

Champions League på jevnlig basis

Øvrebø mimrer tilbake til en tid der norske dommere figurerte hyppig på den største internasjonale scenen.

– Rune Pedersen, Terje Hauge og jeg dømte regelmessig i Champions League i et par sesonger. Etter hvert kom også Svein Oddvar (Moen) inn. Vi har hatt en periode fra 90-tallet til langt utpå 2000-tallet hvor det har vært regelmessige oppdrag i Champions League, før det i senere år har stilnet litt.

Øvrebø dømte selv semifinaleoppgjøret i Champions League mellom Barcelona og Chelsea i 2009. Kampen huskes kanskje best for skandalescenene under og etter kampen grunnet flere kontroversielle avgjørelser av Øvrebø.

– Men det kan også være at prestasjonene fra oss, meg selv inkludert, ikke var gode nok, erkjenner han.

Nå virker imidlertid slike dommeroppdrag å være en fjern ønskedrøm. Nærmest UEFAS elitegruppe i dag er Espen Eskås, som i vinter ble flyttet opp til UEFAs nest øverste nivå, gruppe én.

I hardt vær

Norske dommere har vært i hardt vær etter flere kontroversielle avgjørelser i Eliteserien denne sesongen. Omdiskuterte utvisninger, manglende stopp i spillet ved hodeskader, og åpenbare straffesituasjoner er bare noen av kontroversene så langt.

Discovery-ekspert Christian Gauseth uttalte til VGTV mandag at nivået til norske dommere er «nitrist».

– Vi prater om det hver eneste runde. Og det er ikke bare en situasjon. Det er mange. Det er helt latterlig.

Terje Hauge, dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF), reagerer på dommerkritikken til Gauseth.

– Jeg er helt uenig med Christian. Norske dommere holder et høyt nivå, og jeg er godt fornøyd med deres prestasjoner. Så har vi enkeltkamper og enkeltsituasjoner som burde vært håndtert annerledes. Men vi må se dette i et større bilde.

Hauge var selv del av UEFAs elitegruppe i mange år, og dømte blant annet Champions League-finalen mellom Barcelona og Arsenal i 2006. Han forklarer at nivået må sees i en større sammenheng.

– Du må og ha i bakhodet at våre dommere ikke har dette som heltidsjobb. Det er mye reising involvert, og dommerne jobber også fulltid ved siden av. Det gir en høy belastning på dommerne våre, så man må se det i et større perspektiv. I tillegg har det vært to år med pandemi, forklarer Hauge.

Vil VAR heve nivået?

I fjor høst ble det vedtatt av NFF at videodømming (VAR) innføres i Eliteserien fra 2023. Hauge tror innføringen av VAR vil gi norske dommere et løft internasjonalt.

– Ser vi på hvilke dommere som blir tatt ut til Champions League og mesterskap så er det omtrent 90% av dommerne som dømmer i ligaer med VAR.

– Så VAR i Eliteserien vil gjøre norske dommere mer attraktive internasjonalt?

– Ja. Tiden er inne for VAR i norsk fotball, svarer Hauge.

Gauseth tror ikke løsningen er så enkel.

– Å tro at det skal fikses med VAR er ren utopi, sier eksperten kontant.

Hauge forteller at NFF i disse dager har besøk av FIFA for å planlegge implementering av VAR. VAR-trening med norske dommere er også i gang.

DOMMERSJEFEN: Terje Hauge, dommersjef i NFF.

Dommersjefen får støtte av sin tidligere kollega Øvrebø.

– VAR kan være en av flere faktorer som bidrar til at norske dommere blir attraktive på det øverste internasjonale nivået, sier Øvrebø.

Han mener imidlertid det er noe annet enn VAR som må ligge til grunn for at nye norske dommere skal ta steget ut internasjonalt.

– Det aller viktigste som ligger i bunn er prestasjon, og det er godt mulig at det ikke har vært på det nivået som trengs for å slå igjennom internasjonalt. Men det blir bare spekulasjoner fra min side, avslutter Øvrebø.