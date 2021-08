Leo Skiri Østigård har allerede rukket å få debuten for sin nye klubb. Tirsdag spilte han 90 minutter for Stoke. Foto: David Davies / PA Wire

Måtte kjempe seg til utlån fra Premier League-klubben: − Det ble litt kriging

Nomadelivet fortsetter for Leo Skiri Østigård (21), som har vært i seks klubber på fire år. Nå ofrer han muligheten for Premier League-minutter i Brighton for å spille mest mulig i Stoke.

Publisert: Nå nettopp

Etter Ben Whites Arsenal-overgang lå det i kortene at Østigård muligens ville få spilletid i Premier League den kommende sesongen.

Men for midtstopperen fra Åndalsnes var ikke det nok.

Da manager Graham Potter ikke kunne love ham tilstrekkelig antall kamper, måtte unggutten ta seg en real runde med seg selv. Det resulterte i det tredje utlånet på tre sesonger.

– Jeg kunne valgt å bli, og muligens få noen kamper i Premier League. Det ville sikkert vært kult, men i det lange løp er ikke det den beste løsningen. Jeg er avhengig av spilletid, og det hadde ikke vært heldig for utviklingen min å ende opp med fem kamper det neste året, sier Skiri Østigård til VG.

– Jeg har blitt vant til dette, selv om det langt ifra er optimalt, fortsetter han.

Østigård forteller at klubben har vært fornøyd med utviklingen han hatt under låneoppholdene i St. Pauli og i Coventry.

Derfor fikk han også en del spilletid under sesongoppkjøringen. Midtstopperen legger ikke skjul på at han håper Premier League-muligheten kommer neste sommer.

Leo Skiri Østigård gjorde sakene sine godt i Coventry i fjor. Han var den midtstopperen som kom til flest sjanser i Championship, men endte bare på tre nettkjenninger. Nå forteller han at han har tatt håret for å få mindre forstyrrelser. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Om ikke er han klar på at han vil bli solgt.

– Det har vært litt tøft mentalt. Det har blitt mye flytting de siste årene, og det tar krefter å alltid skulle starte på nytt. Det er tøft, selv om jeg har trivdes i de klubbene jeg har vært i. Men nå vil jeg snart etablere meg et sted.

Midtstopperen, som ble solgt fra Molde til Brighton i 2018, har aldri vært en som har gitt ved dørene. Han forteller at det måtte lange diskusjoner til med klubben som eier ham om veien videre.

Det endte til slutt med at han forlenget kontrakten med ett år, selv om klubben gjerne ville ha på plass en langtidsavtale.

Østigård er klar på at han nekter å havne i samme situasjon igjen neste år. En kortere kontrakt gir ham bedre kort på hånden i 2022.

– Det ble litt kriging, men jeg sto på det jeg mener er riktig for meg. Det hadde vært muligheter for en permanent overgang denne sommeren, men da Brighton nektet å selge meg, var dette den eneste muligheten for min del. Det hadde de etter hvert forståelse for. Så får vi se om de vil satse på meg eller ikke til neste år, men signalene er at de har en langsiktig plan for meg.

Landslagsstopperen, som ikke var med i forrige tropp, forteller at han hadde flere muligheter i Championship i sommer. En retur til Coventry var også aktuelt. Men en samtale med Stoke-manager Michael O’Neill ble avgjørende.

– De har vært ute etter meg lenge. Stoke er en storklubb som har fått inn flere gode signeringer i sommer. De har lyst til å kjempe om opprykk, så dette blir et steg opp. At de i likhet med Brighton spiller med tre bak ble også avgjørende, sier Østigård, som fikk debuten sin bare fem timer etter at han hadde signert låneavtalen onsdag.

– Det er alltid litt nervepirrende å spille første kamp, men til tross for at jeg er ung, har jeg opparbeidet meg en del erfaring. Det var godt å få 90 minutter i banken, understreker han.

Om få uker venter Nederland på Ullevaal, i det som blir en svært avgjørende kamp for de videre mulighetene i kvaliken inn mot neste års VM. Nå håper Østigård å bevise nok til å bli inkludert i troppen igjen.

– Jeg hadde en liten prat med Brede (Hangeland, spillerkoordinator A-landslaget, journ. anm.) om overgangen, og han var positiv. I fjor spilte jeg over 40 kamper. Et jevnt og høyt antall kamper også i år, håper jeg taler til min fordel, sier Østigård, før han fortsetter:

– Jeg har ikke hørt noe angående den neste samlingen, så jeg får bare se om jeg er en del av planene. Jeg føler i alle fall at jeg gjør mitt for å få sjansen.

Leo Skiri Østigård og Erling Braut Haaland på Ullevaal foran den avlyste privatlandskampen mot Israel i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selv om han vært med i troppen, venter han ennå på muligheten til å vise seg frem med flagget på brystet.

– Landslaget har alltid vært en stor drøm for meg. Selv om jeg har vært med, mangler jeg minutter på banen for å vise meg frem for det norske folk. Jeg håper det skjer snart.