KUNNE JUBLE: Rafael Leao (t.h.) åpnet ballet med en kunstscoring allerede etter elleve minutter spill.

AC Milan svarte Inter: Gjenerobret tabelltoppen i Serie A

(AC Milan - Genoa 2–0) Tittelkampen i Italia tilspisser seg. I toppen av tabellen følger byrivalene fra Milano hverandre som skygger.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter at Inter hadde vunnet 3–1 borte mot Spezia tidligere fredag kveld, fikk Inter låne tabelltoppen i Serie A i et par timer. Senere samme kveld fikk AC Milan bryne seg på Leo Skiri Østigård og Genoa hjemme på San Siro. Sist nordmannen spilte i motehovedstaden resulterte det i scoring for åndalsnesingen, som likevel ble sendt hjem med tap.

Det ble gjestene fra havnebyen også fredag kveld.

Allerede etter elleve minutter sendte Rafael Leao hjemmelaget foran med en avslutning av ypperste kvalitet. Et strøkent innlegg signert Pierre Kalulu fant nettmaskene via Leaos bredside til 1–0.

Da roet nervene seg på San Siro. Men hjemmelaget slet likevel med å skape all verden utover i omgangen. Da lagene gikk til pause viste sjansestatistikken fattige 2–1 i favør Milan. På resultattavlen sto det 1–0.

Etter hvilen evnet hjemmelaget å skape mer, hvor blant andre Olivier Giroud var farlig frempå med et akrobatisk forsøk før han ble tatt av.

TØFFE DUELLER: Leo Skiri Østigård (ryggen mot) kjempet mange tette dueller mot stjernespissen Olivier Giroud. Nordmannen klarte å holde den tidligere Arsenal- og Chelsea-spissen unna nettmaskene.

Genoa holdt likevel godt unna, men «bare» til det var spilt 87 minutter. Da dukket innbytter Junior Messias opp og sørget for 2–0 da han satte inn sin egen retur. Scoringen måtte sjekkes for hands i trekket før, men ble stående. Nettkjenningen ble kampens siste.

Det endte 2–0 i Milano.

Etter at Milan nok en gang svarte Inter, skiller det fortsatt to poeng mellom de to i toppen, i favør de røde og sorte. Simone Inzaghis Inter har samtidig én kamp til gode.

Fredag ettermiddag kom også rapportene om at AC Milan er nær et oppkjøp på eiersiden. Det privateide investeringsselskapet Investcorp fra Bahrain er ifølge nyhetsbyråene AP og Reuters i samtaler om å kjøpe den italienske fotballklubben Milan.

Prislappen skal etter rapportene være på over 9,5 milliarder kroner. Skulle oppkjøpet bli reelt vil Milan bli den første Serie A-klubben som eies av en investor fra Midtøsten.

Elliott Management har eid Milan siden 2018. Tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, eide klubben fra 1986 til 2017.

AC Milan møter Lazio neste helg, mens Roma venter for Inter. De bo byrivalene møtes imidlertid i semifinalen i Coppa Italia om bare fire dager.