SUKSESS: Edin Džeko (nummer to fra venstre) takker supporterne etter kampen mot Salernitana. Ellers fra v.: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries og Arturo Vidal.

Solgte Lukaku for 1,1 milliard og hentet Edin Džeko gratis: − Han var ikke ferdig

Inter-supporterne var skeptiske da klubben hentet inn Edin Džeko (35) - gratis - som erstatning for Romelu Lukaku (28).



Publisert: Nå nettopp

De følte at bosnieren definitivt var på hell og en dårlig erstatning for en kar som skjøt Inter til Serie A-mesterskap sist sesong med 24 mål på 36 kamper. Klubbens første ligagull siden José Mourinho i 2010.

Men mens Lukaku har slitt med å finne seg til rette i Thomas Tuchels Chelsea og kan være på vei bort igjen, har Edin Džeko overrasket kritikerne i Italia. Det har blitt 11 mål i alle turneringer, åtte av dem i Serie A.

– Fansen er positivt overrasket over Edin Džeko, sier kommentator Per-Jarle Heggelund.

– Han var ikke for gammel eller ferdig likevel. Han er proff og med målteft som bare det. De var redd for hva som skulle skje etter Lukaku, og mange var lei seg og skuffet. Men han har ikke vært savnet i det hele tatt. At Joaquin Correa kom inn i løperrekka hjalp også på, fortsetter Heggelund.

Inter-sjefen Beppe Marotta hadde ikke tenkt å selge Lukaku, men klubben har slitt økonomisk og da belgieren mente at han hadde noe ugjort i Chelsea, benyttet han muligheten.

– Lukaku ble solgt for 115 millioner euro, og vi hentet Džeko gratis, sier Marotta til Corriere della Sera.

– Og på banen er det ingen stor forskjell, legger Inter-direktøren til.

Bosnieren kom fra Roma, og mange supportere av Nerazzurri følte nok at han hadde gjort sitt i toppfotballen. Jo, de hadde gjerne sett at han hadde kommet for to år siden da Antonio Conte ville hente Džeko. Men nå, som 35-åring? Og for Roma hadde det blitt bare syv Serie A-scoringer.

les også Cavani ønsker å fullføre sesongen i Manchester United: – Sa til meg at han definitivt blir

Heggelund anser Inter som «uvanlig store favoritter» i onsdagens kamp.

– Det var en stygg smell for Juventus at Federico Chiesa ble langtidsskadet i helgen. Han er et av de få lyspunktene i Juves lag. Nå blir det derfor ikke exit for svenske Dejan Kulusevski, og han må løfte seg. Det er også en like stygg smell for Italia med Chiesa som mister playoffen i mars.

Etter som han ikke er fullvaksinert mot corona, må Juventus også klare seg uten keeperen Wojciech Szczęsny.

les også Lukaku: Sa nei til Manchester City

– Simone Inzaghi er ironisk nok treneren Juventus burde ha hatt. Han var aktuell den gangen Maurizio Sarri overtok, men slik ble det ikke. Nå er det Inter som kan nyte av lillebror Inzaghis solide jobb, sier Heggelund, som er ekspert på italiensk fotball.

– Inter er bedre med Simone Inzaghi enn med Antonio Conte. Samme system, 3-5-2, men med større offensiv frihet og mer sjanseskapende. De gagner laget når man ser en spiller som Ivan Perisic som blomstrer. Det ser man også på Champions League-spillet. Hakan Chalhanoglu, som kom gratis fra Milan, har også løftet Inter i sin rolle som erstatter for Christian Eriksen, mener Per-Jarle Heggelund.

