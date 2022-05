Banestormingkaos: − Bare et spørsmål om tid før noen blir alvorlig skadet

Billy Sharp ble skallet ned, Patrick Vieira sparket til en tilskuer, og Dominic Calvert-Lewin måtte dytte vekk egne supportere. Banestorming har preget fotballen de siste par ukene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har vært bekymret for dette en stund. Det er bare et spørsmål om tid før noen blir alvorlig skadet. Vi er nødt til å gjøre noe med dette, slik oppførsel er uakseptabel, sier leder for spillerorganisasjonen i England, Oxford-spiller John Mousinho til The Athletic.

Han snakker om de mange tilfellene av banestorming som har preget tysk og engelsk fotball den siste tiden.

Sikkerhetsrådgiver i Norges fotballforbund, Geir Ellefsen, mener det har gått over stokk og stein.

– Etter min mening er det en uting. Men vet aldri hvem som stormer banen, eller hvilken sinnstilstand de er i. Det er en klar sikkerhetsrisiko for alle involverte på banen, sier Ellefsen til VG.

Her er noe av det som har skjedd bare de siste par dagene:

6. mai: Frankfurts ivrige fans spurter ut på gressteppet etter å ha slått ut West Ham av Europa League, og løper rett mot bortefansen for å provosere. Politiet stopper en farlig situasjon. – Jeg var ikke redd. Hvis noen angriper meg hadde det vært deres problem, ikke mitt, sier West Ham-spiller Vladimir Coufal.

7. mai: Den norske duoen Marius Lode og Andreas Vindheim havner midt i kaoset da Schalke 04-fansen stormer banen etter opprykket til Bundesliga. – Det var noen som tok skoene mine. De rev de av meg. Det var shorts, sokker – det var ikke måte på hva de ville ha, beskriver Vindheim til VG.

17. mai: Nottingham Forest-supporterne løper ut på gresset etter å ha gått til finalen i Championship-playoffen. Sheffield United-kaptein Billy Sharp blir brutalt skallet ned. Supporteren er siden blitt arrestert.

19. mai: Port Vale-supporterne stormer banen etter å ha slått Swindon i playoff-semifinalen i League Two. Swindon-spiller Mandela Egbo blir angrepet. – Det er forkastelig, sier Swindon-sjef Ben Garner til The Athletic.

19. mai: Everton-fansen stormer banen allerede fem minutter før full tid, og igjen etter kampslutt. Crystal Palace-manager Patrick Vieira havner midt i kaoset, og sparker ned en aggressiv tilskuer.

– Banestorming er en utfordring overalt. Dette er arbeidsplassen til 22 spillere, og den skal være trygg. Den blir ikke det da hundrevis stormer banen. Det verste som kan skje er at noen blir angrepet , der folk løper ut med kniv og lignende. Man vet aldri hva som kan skje, sier Ellefsen.

I 2017 hevdet den spanske spilleren Isco at han ble jaget av en supporter med kniv etter en kamp i Israel. Noe lignende skjedde i januar i brasiliansk fotball, og i mars ble 23 personer skadet da fans fra begge lag stormet banen i en meksikansk kamp:

Ellefsen nevner også det som skjedde etter landskampen mot Slovakia på Ullevaal i mars, da flere unge supportere løp ut på gressmatten etter kamp.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Nå har vi hatt to banestorminger på landslaget på kort tid. Det er noe vi over hodet ikke setter pris på, og det er ikke alle spillerne som synes det er noe særlig heller.

Moi Elyounoussi uttalte blant annet at han «ikke var noen stor fan av det».

– Hva er grunnen til at man ser flere banestorminger nå?

– Det blir fokusert på på TV, og da får det en dominoeffekt der man ufarliggjør det. Jeg blir helt matt når jeg ser media vise slike hendelser. Det er uansvarlig både av media og av de som stormer banen, sier Ellefsen.

Han reagerer blant annet på klipp som dette:

– Hva kan man gjøre med det?

– Det er vanskelig. Det er en stor fotballbane, så det er nesten umulig å gardere seg mot at ingen løper utpå.

– Kan det bli aktuelt med sperringer?

– Det håper jeg ikke. Grunnen til at stadioner har blitt åpnet opp er at tilskuere ble trengt i hjel av slike sperringer, så det ville vært et usedvanlig nederlag for fotballen hvis det skulle bli gjeninnført.

Men nå sier det engelske fotballforbundet EFL, som dekker de tre divisjonene under Premier League, at de vurderer nettopp det.

The Guardian skriver at EFL har sluppet en uttalelse om banestormingskandalene den siste tiden:

«Vi har lagt merke til disse ugjerningene gjort av en liten mengde individer, og de fleste som er på disse kampene følger retningslinjene. Likevel er det ikke akseptabelt for noen tilskuere å entre banen på noe som helst tidspunkt, og det er EFLs ansvar å sørge for at kamparenaen er trygg for alle. Derfor vil vi gjennom sommeren vurdere hvilke tiltak som må gjøres, inkludert muligheten for å senke stadionkapasiteten, og andre alternativer.»

Et av disse andre alternativene skal være gjerder og sperringer, ifølge Guardian.

Det var slike sperringer som var del av grunnen til Hillsborough-tragedien i 1989.