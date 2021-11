Leeds-supporterne har nektet å godta fakta i 46 år

Hvis du hører godt etter, på en kamp med Leeds United, vil du høre supporterne synge «We are the champions, champions of Europe.» Og det er en spesiell grunn til at supporterne, i 46 år, har nektet å godta fakta: At de tapte finalen.

Av Knut Espen Svegaarden

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden