Denne plakaten på hotell Football ved Old Trafford er til ære for Cristiano Ronaldo. Det er hans personlige sponsor Nike som har satt opp den.

Solskjær avslører: Telefonsamtale reddet draktfloken

Hvordan skjedde det at Edinson Cavani ga fra seg drakt nummer 7 til Cristiano Ronaldo? Ole Gunnar Solskjær avslører nå at det skjedde i fred og fordragelighet.

Publisert: Nå nettopp

Den 2. september ble det klart at Ronaldo får tilbake sitt gamle draktnummer 7.

Edinson Cavani endrer nummer til 21, nummeret han bruker for landslaget til Uruguay. Da Daniel James ble solgt til Leeds, ble 21 ledig.

– Jeg var ikke sikker på om det ville være mulig å ha draktnummer 7 igjen, så jeg vil uttrykke et stort takk til Edi for denne utrolige gesten, uttalte Ronaldo den gang.

På fredagens pressekonferanse forklarte manager Solskjær hva som hadde skjedd:

– Cristiano ringte Edinson. De to snakket sammen, og det viser hvilken respekt Edinson har for Cristiano når han gir ham den drakten. Men at Cristiano ringer til Edinson, viser også hvilken respekt han har for Edinson, mener nordmannen.

Ole Gunnar Solskjær sa på pressekonferansen at Cristiano Ronaldo garantert kommer på banen mot Newcastle lørdag, men han sa ikke noe om det ville bli fra start eller at han ville komme inn underveis.

– Han har hatt en god oppkjøring med Juventus, spilt for landslaget og hatt en god uke hos oss. Han vil definitivt være på banen på et tidspunkt, det er helt sikkert, sa United-manageren.

