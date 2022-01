Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ETTERTRAKTET: Wayne Rooney har gjort en svært solid jobb med Derby.

Rooney takket nei til Everton - men vil til Premier League

Wayne Rooney (36) bekrefter at han har takket nei til samtaler med Everton. Nå linkes han til managerjobben i Manchester United, klubben han er tidenes toppscorer for.

Den tidligere storscoreren gjør sakene sine svært godt i Championship med Derby. Etter at spanske Rafa Benitez fikk sparken fra Everton, fikk Rooney tilbudet om innledende samtaler om den ledige manager-jobben i klubben han spilte for i to perioder.

Men noen retur til gamleklubben blir det ikke, selv om Rooney snarlig ønsker seg til Premier League. Det bekrefter han selv.

– Agenten min ble kontaktet angående jobben. Vi sa nei til det tilbudet. Jeg er 100 prosent klar for å lede en klubb i Premier League, men akkurat nå har jeg en jobb her i Derby, sa Rooney på en digital pressekonferanse fredag.

Denne sesongen har Rooney på mirakuløst vis løftet Derby fra jumboplass etter å ha startet sesongen med 21 minuspoeng. For øyeblikket er det åtte poeng opp til trygg plass. Skulle scouseren redde klubben fra nedrykk, vil det være tilnærmet sensasjonelt.

Det har også gjort at han, ifølge spekulasjoner i britiske medier, kan være en aktuell kandidat for Manchester United etter denne sesongen. Da skal nåværende caretaker Ralf Rangnick over i en konsulentrolle.

Rooney selv virker derimot å ta spekulasjonene med knusende ro.

– Jeg snakker med folk i Manchester United på jevnlig basis, så om det skulle være noe reelt bak det tror jeg telefonen allerede ville kommet. Som jeg har sagt tidligere, er jeg helt og holdent dedikert til jobben min i Derby. Det kommer jeg til å være helt til noen over meg i systemet sier noe annerledes, understreket 36-åringen.

Rooney har tidligere uttalt seg kritisk om flere av Manchester Uniteds stjerner. 1–4-tapet for Watford, som endte Ole Gunnar Solskjærs tid som manager i klubben, skuffet Rooney spesielt.

– Jeg var utrolig skuffet over den kampen. Som manager kan man ta ut laget og jobbe med hvordan ting skal se ut. Det vi fikk se mot Watford fra noen av spillerne, finnes det ingen unnskyldninger for. Spillerne slo ut med armene og ga bort ballen alt for lett. At de da blir stående å skylde på hverandre er ikke akseptabelt. Jeg ville blitt veldig sint om det var mine spillere, sa Rooney.

VGs tips: Derby - Birmingham

* Hele fotballbyen Derby holder pusten og håper på det beste. Det vil si at det kommer inn en ny eier som kan garantere for klubben økonomisk og at klubben berger Championship-plassen.

* Dagens kamp er utsolgt på Pride Park - for første gang på nesten to år. Vertene stod med en flott 4-1-0-ligafasit før det ble et 1-2-bortetap for erkerivalen Nottingham sist.

* Birmingham City har nedrykksstreken på god avstand. De slo bunnlaget Barnsley forrige helg (2-1), og hentet inn 0-2- til 2-2 hjemme mot Peterborough på tirsdag. Borte har ikke gjestene vunnet på nøyaktig tre måneder

* Bortelaget har sluppet inn mål i åtte siste ligamatcher. Mens Derby ikke har holdt buret rent i fire av fem siste. Derfor er Begge Lag Scorer til 2,05 i singleodds et mulig spill her. I HUB-spillet går vi for hjemmeseier til 2,35 i odds. Spillestopp er kl. 14.29 og Viaplay viser kampen.