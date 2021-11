Kommentar

«Football – bloody hell»

Av Knut Espen Svegaarden

ULLEVAAL STADION (VG) Én scoring i fotball kan utgjøre en forskjell. To scoringer kan utgjøre en enorm forskjell, bare spør Norges landslagssjef, Ståle Solbakken.

Det var etter Manchester Uniteds sensasjonelle opphenting fra 0–1 til 2–1 med to mål på overtid under Champions League-finalen mot Bayern München i 1999, at United-manager Alex Ferguson kom med de legendariske ordene:

«I can’t believe it, I can’t believe it – football, bloody hell!»

For litt sånn må deprimerte nordmenn på Thon-hotellet i Nydalen i Oslo ha opplevd det da drømmen som brast med 0–0 mot Latvia på Ullevaal igjen ble til håp – etter to scoringer i Montenegro.

Ting ble snudd på hodet, på noen små minutter i Podgorica.

Vi kan fint se for oss de to scenarioene med landslagssjef Ståle Solbakken under pressekonferansen søndag. I filmen «Sliding Doors» deler historien seg i to, ut fra om en kvinne (Gwyneth Paltrow) rekker T-banen eller ikke. Vi føler begge historiene – som utspiller seg ganske så forskjellig.

Da en litt bitter Ståle Solbakken satte seg for å se Montenegro-Nederland på hotellet sent lørdag kveld, og fikk se Nederland lede komfortabelt 2–0 da vi gikk inn i de 10 siste spilleminuttene, visste han hvordan søndagens spørsmål ville bli:

«Hvordan kunne dere la denne sjansen gå fra dere?»

«Hvordan skal dere motivere dere til kamp etter dette?»

«Har du feilet?»

Så scoret Ilija Vukotic etter 82 minutter. Solbakken ble litt mer interessert.

86 minutter: Et innlegg, som stanges i mål av Nikola Vujnovic.

2–2.

Football – bloody hell.

Montenegro holdt ut.

2–2.

Da kan vi ta fram «Sliding Doors»:

En (noe) mer optimistisk Solbakken, enn han ville vært på 2–0 til Nederland, til pressekonferansen søndag – og fikk helt andre spørsmål:

«Hva gjør Montenegros opphenting med deg og gruppen di?

«Hvordan vil du angripe kampen nå som sjansen igjen er der?»

Mediefolk hadde begynt å avbestille tur til Nederland. Jeg vurderte det selv. Så kom scoringene, fra overraskende hold. Og plutselig var vi (nesten) tilbake til situasjonen før møtet med Latvia. Forskjellen er at Tyrkia stilte seg sterkere med 6–0 mot Gibraltar.

Football – bloody hell.

Det er noe med fotball, som spill, som skiller seg fra håndball og ishockey: Det er mindre forutsigbart. Sensasjoner og overraskelser skjer oftere. Større bane, lengre kamper og flere spillere er elementer som gjør at du sjeldnere vet hvordan en fotballkamp vil ende enn, for eksempel, håndball.

Det finnes mange eksempler på at et resultat som ser trygt ut, plutselig spises opp. «2–0 er en farlig ledelse», var det en mann som sa en gang. Og det er noe i det: 2–0 høres trygt ut. Men bare en liten scoring – så er det plutselig helt åpent igjen.

Nils Johan Semb opplevde noe av det samme til EM 2004. Norge var i realiteten ute, men på overtid fikk de en håndsrekning fra Danmark. Mørkt ble til lys. Norge fikk playoff. At den gikk dårlig (tap 1–2 og 0–3 mot Spania), det er en annen historie.

Det motsatte under EM 2000, da Norge var klare for avansement fra gruppespillet – helt til Spania scoret to mål langt inn i overtiden.

Football – bloody hell.

Du kan aldri være trygg på noe. Det er ikke en idrett for mennesker med dårlige nerver, i hvert fall.

Men nå har i hvert fall Ståle Solbakken og Norge fått en ekstra mulighet. Hengehodene etter 0–0 mot Latvia må løfte seg, og det klarer de, før møtet med Nederland i Rotterdam tirsdag.

Dette er blitt den jevneste av alle kvalifiseringsgruppene. Jeg kan ikke komme på en pulje der tre lag kan gå rett til VM, før den siste kampen er spilt.

For nå kan alt skje: Tyrkia kan gå direkte til VM, de kan få playoff – og de kan havne utenfor topp to. Nederland det samme – de kan også få første-, andre- eller tredjeplass.

Og for Norge er det greit: Ståle Solbakken og laget hans må vinne. Gjør de det, så blir Norge enten nummer en eller to. Uten seier så blir Norge nummer to – eller tre.

Football – bloody hell.

Er det rart vi elsker denne idretten.