Fantasy Premier League Gameweek 14: Rotasjonsfare og utsatt kamp

Med ny runde allerede tirsdag er det fare for at populære spillere kan bli rotert. Samtidig ser vi nærmere på når det blir dobbeltrunde for Tottenham.

Av Mats Arntzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var nok mange som fikk seg en på tygga da Heung-min Son (10.4) og Harry Kane (12.3) hadde en såkalt «no-show» da Burnley mot Tottenham ble utsatt på grunn av snøvær.