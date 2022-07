TIL BULGARIA: Jonathan Lindseth er klar for CSKA Sofia.

Lindseth klar for CSKA Sofia

Jonathan Lindseth melder overgang fra Sarpsborg 08 til bulgarsk fotball.

Det bekrefter klubbene mandag kveld.

– Følelsen er veldig bra. De ville virkelig ha meg. Jeg har vært ønsket i lange perioder. Det smigrer, så er det ut i Europa nå forhåpentligvis. Det er noe jeg har drømt om lenge, sier Lindseth til VG.

Ifølge VGs opplysninger får Sarpsborg mellom 5–7 millioner kroner for midtbanespilleren.

Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen ønsker ikke å kommentere overgangssummen. Det har heller ikke lyktes VG å få en kommentar fra spillerens agent Jack Karadas.

– Vi har kommet til enighet med CSKA Sofia om en overgang for Lindseth. Det har vært lange forhandlinger, men til slutt har vi kommet til et punkt der overgangen passer godt for både oss som klubb og Jonathan som spiller, sier Berntsen i pressemeldingen.

Lindseths kontrakt med den norske klubben får ut ved årsskiftet. 26-åringen står med 100 kamper for Sarpsborg. Denne sesongen har han spilt 13 kamper i Eliteserien og scoret to mål.

Hovedstadsklubben står med 31 seriemesterskap og er landets mestvinnende klubb gjennom historien. Forrige sesong endte de på 2. plass bak Ludogorets.

CSKA Sofia spilte også Conference League forrige sesong, hvor de var i gruppe med Bodø/Glimt. Bulgarerne endte sist i gruppen med ett poeng.