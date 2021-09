Landslagstrener Ståle Solbakken.

Solbakken svarer på Ødegaard-kritikken: − Han er steinsikker på det laget

LILLESTRØM (VG) - Noe av det dummeste jeg har hørt, svarte landslagssjef Ståle Solbakken da han ble konfrontert med kritikken mot hans kaptein Martin Ødegaard.

Publisert: Nå nettopp

Det var Kjetil Rekdal som stilte spørsmålet etter 1–1 mot Nederland på Ullevaal i går:

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, spurte tidligere landslagsspiller Rekdal i VGTV-studioet.

– Jeg synes det er litt ufint av Rekdal, svarte Solbakken med et smil om munnen da spørsmålet kom på dagens pressekonferanse som pågår nå på Lillestrøms treningsfelt.

– Martin er steinsikker på dette laget. Han er den som løper mest av alle på banen. Han er bedre med ball i 2. omgang. Martin vil alltid rive hos mange fordi han har det navnet han har. Litt det samme med Haaland. Han kunne fint gjort tre mål mot Gibraltar, og han skjøt på tribunen to ganger mot Montenegro. Det kan skje alle. De spiller på et lag som er ungt, uferdig, har ny trener. Det er bare tull, hvis Norge ikke har plass til Ødegaard så skal jeg vedde på at vi tar medaljer i VM i 2028 - hvis det er noe VM da, meldte Solbakken.

Dagen derpå er landslagstreneren fornøyd med mye.

– Aller mest fornøyd er jeg med mentaliteten, at vi greide å spille i to forskjellige formasjoner. Da det satt så satt det bra, så sprakk det opp litt i 1. omgang, så ble vi litt slitne i 2. omgang. Å kunne spille jevnt med dem i sjanser og kunne vinne kampen inn i det siste gjør at det var en god prestasjon. Det var mange som spilte opp mot sitt beste, sier Solbakken.

Vi oppdaterer!