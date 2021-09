Kommentar

Gode taler er fint, i lengden er det kun resultater som teller

Av Knut Espen Svegaarden

MYE LATTER: Ståle Solbakken på en av pressekonferansene før Norges kamp mot Nederland tidligere i uken.

I lengden hjelper det ikke om du byr på interessant underholdning fra talerstolen. Til slutt er det resultatene på banen som avgjør om du har vært en god landslagssjef eller ikke. Foreløpig har Ståle Solbakken imponert mest med mikrofon.

Nils Arne Eggen var en entertainer av en fotballtrener. Før en Champions League-kamp mot Real Madrid i Trondheim, dukket Eggen opp på pressekonferansen med Jupp Heynckes, Real Madrid-treneren.

Eggen ble stående og høre på. Så ristet han på hodet og gikk.

Der og da bestemte Eggen seg: Han skulle gjøre det stikk motsatte av det Heynckes gjorde. Real Madrid-sjefen hadde brukt et kvarter på å si nøyaktig ingenting.

«Når media bruker så mye tid og penger på oss, så må vi jo gi noe tilbake,» sa Eggen til meg en gang. Så det ble pressekonferanser om kastrerte katter i Orkdal, det ble dialoger på mange språk, sparking hit og dit, alltid med humor i bunn. Det ble rett og slett underholdning. Etter hvert kom det pressefolk fra fjern og nær for å oppleve Eggens pressekonferanser.

Men han hadde selvsagt ikke fått denne oppmerksomheten uten resultater.

Drillo gjorde noe av det samme, brukte sin sportslige suksess til å få oppmerksomhet rundt temaer han brydde seg om, politikk, samfunnsliv – og sin måte å spille fotball på. Alt handlet om en mann som folk ønsket å lytte til, fordi han hadde resultater.

Den som vinner blir lyttet til, den som taper vil ingen høre på.

«Kvalitet uten resultater er meningsløst. Resultater uten kvalitet er kjedelig.»

Sitatet er fra Johan Cruyff. Det summerer ganske godt opp hvordan ting henger sammen. Det handler også om timing og tema.

«Jeg vil at Norge skal spille forsvar som Atletico Madrid og angrepsspill som Manchester City», sa daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo. Vel og bra som utgangspunkt, men når du da slipper inn en drøss med mål og ikke scorer noen selv, så blir sitatet bare seende dumt ut.

Timing er alt.

Ståle Solbakken er en interessant mann, en uredd fyr som våger. Og i løpet av sitt svangerskap som norsk landslagssjef (ni måneder) har han vært fryktløs bak mikrofonen. Det bare renner ut, han svarer på de fleste spørsmål/temaer, han våger å fronte det meste.

Jeg applauderer det.

Landslagssjefen er i sin fulle rett til å mene at landslaget hans ikke har hatt like vilkår som motstanderne, så lenge hjemmekampen mot Tyrkia måtte spilles i Spania. Det er også fakta. To dager gikk blant annet bort til reise, så lenge det ble Malaga og ikke Ullevaal.

At han blander inn politikk og politiske partier i dette, rett før valget, er kontroversielt. Han hadde fint fått frem poenget sitt uten å nevne valget, men det er heller ingen katastrofe at han gjør det.

Det er mer unødvendig enn katastrofalt.

Mennesker er forskjellige, landslagssjefer også. Norge har fått en landslagssjef som noen vil mene er vel stor i kjeften. Noen vil alltid mene at det er best å gjøre som Ronan Keeting synger – «You say it best when you say nothing at all,» – litt som Jupp Heynckes gjorde.

Der er ikke Ståle Solbakken. Og han kommer ikke til å endre seg. For media er det viktig å ha en landslagssjef som leverer – også utenfor banen.

En fotballtrener/leder har også lett for å få litt mer tid på seg på den måten, det er erfaringen min.

Men det viktigste vil alltid være resultatene.

I lengden gidder ingen å lytte til en mann som ikke vinner.

Solbakken kan starte med en solid seier i Latvia lørdag kveld.