DER SITTER´N: Her får Caroline Graham Hansen roet nervene på benken med sin 1–0-scoring mot Nord-Irland. Jessica Foy (bak) er på etterskudd og keeper Lauren Perry når ikke ballen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Graham Hansen: - Utrolig svakt av UEFA

Publisert: 11.04.18 07:28

PORTADOWN (VG) De norske landslagskvinnene ville ikke si så mye om de elendige baneforholdene før kampen mot Nord-Irland. Etterpå kom kritikken fra Caroline Graham Hansen (23).

Hun satte inn to av de tre målene på Shamrock Park - det siste en perle av et volleyskudd - i 3–0-seieren i VM-kvaliken mot Nord-Irland. Deretter kom Caroline Graham Hansen med et verbalt spark i retning UEFA.

– Vi spillerne var enige om at vi ikke skulle bruke så mye energi på baneforholdene før kampen fordi vi ikke kunne gjøre noe med det. Nå etterpå kan vi slå fast at denne banen henger ikke sammen. Det er forskjellig høyde på målet, det er nedoverbakke en vei og den kan umulig innfri minimumsmålene, sier «Caro» og fortsetter:

- Det er rett og slett utrolig svakt at UEFA lar en slik kvalikmatch bli gjennomført på en slik bane.

Wolfsburg-proffen snakket med noen av de nordirske jentene. De var også overrasket over at kampen på denne tiden av året var lagt til Portadown.

– De skjønte ikke selv hvorfor de spilte her, de ville ikke spille her, hevder Caroline Graham Hansen overfor VG.

– Det er synd for damefotballen at vi får slike forhold. Men jeg synes at vi viser at vi prøver å spille fotball, at vi har mye bra i laget til tross for baneforholdene. Det gikk ikke an å gjøre det så mye bedre enn det vi gjorde, sier «Caro» på vei ut av slitne Shamrock Park, arenaen som tidligere ble brukt til billøp.

Etter at Norge hadde slitt med å få mål i over en time var det Wolfsburg-proffen som fikk roet troppene med sin første scoring. Tre minutter før slutt satt hun den berømte «spikeren i kista» da hun kom innenfor 16-meteren, tok ned ballen på brystet og klinket til på hel volley. Ballen gikk helt opp i krysset via tverrliggeren.

– Var dette vi kom for

– Det var dette vi kom for, en seier, konstaterer kaptein Maren Mjelde.

– Vi har fire kvalikkamper igjen, og det begynte egentlig for oss med tre poeng mot Nord-Irland. Jeg er glad for seieren. Det eneste de var interessert i var å forsvare seg. Vi skapte ting og da er det ekstra godt å se at det går til slutt. Nå har vi et godt utgangspunkt for resten av kvaliken.

Nå venter to kamper mot Irland 8. og 12. juni, Slovakia 31. august og så skal det forhåpentligvis kåres en gruppevinner som får VM-plass når Norge møter europamester Nederland i Oslo 4. september.

