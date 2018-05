KAMPKLAR: Uwe Rösler bor fortsatt i Manchester, men nå er han mer fleksibel på hvor han skal jobbe i fremtiden, siden barna er blitt voksne. Foto: Nina Eirin Rangøy

Uwe Rösler: – Jeg trengte en lang pause

Publisert: 08.05.18 10:29

MANCHESTER (VG) Uwe Rösler (49) stresser ikke med å finne seg ny manager-jobb. Han har allerede fått tilbud, men tyskeren ønsker ikke å gå igang igjen før til høsten.

– Jeg trengte en lang pause. Og den skal jeg ha, sier han til VG. Den siste tiden i Fleetwood Town på nivå tre i engelsk fotball tok på. I februar var han ferdig i klubben. Nå bruker han ekstra tid med familien, samtidig som han jobber i media. Kanskje gjør han det i sommer også - under VM i Russland for BeIN Sports.

– Fikk litt sjokk

Han var 36 år da han overtok som hovedtrener i Lillestrøm. I november fyller Uwe Rösler 50 år. Da har han allerede ledet A-lag i diverse ligaer i 457 obligatoriske kamper.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg fant ut at det allerede var så mange kamper. Og jeg som fortsatt føler meg ganske ung som trener, sier Rösler - og smiler der vi sitter på Manchester Citys akademi og prater om fortid og fremtid.

Det er her han føler seg mest hjemme. Det er dette som er hans klubb, og det er her sønnen hans (Colin) spiller på akademilaget. Rösler selv spilte, og «bandt» med supporterne i Manchester City fra 1994–98. Det har han aldri glemt.

Men sin første trenerjobb hadde Rösler i Norge. Og her ligger mye av poenget: For når Rösler ser tilbake, så tenker han også at han kanskje ville valgt en annen vei hvis han fikk muligheten til å gjøre ting om igjen, starte med å trene barn i alderbestemte årganger. I stedet ble han direkte hovedtrener for Lillestrøms A-lag. Og da blir det vrient å gå motsatt vei igjen.

– Start med de unge

– Hadde jeg startet trenerkarrieren min i England, så ville det garantert vært annerledes. Da ville jeg trolig startet litt roligere, i en junioravdeling. Og det er et råd jeg vil gi unge trenere i dag: Start med de unge. Men dette var Norge, for meg, tilbudet om å trene Lillestrøm etter at jeg ble frisk igjen kom, og sånn ble det, sier Rösler.

Han er stolt av det han har oppnådd. I snitt har han en seiersprosent på 42,5 i løpet av sine 14 år som A-lagstrener, i klubbene Lillestrøm, Viking, Molde, Brentford, Wigan, Leeds og Fleetwood, fra 2004–18. Bortsett fra i Leeds, der han kun fikk 12 kamper høsten 2015, har han over 40 prosent seirer i alle klubbene.

PS! Uwe Røslers sønn, Colin, som spiller i Manchester City ønsker å spille for Norge i fremtiden. Les intervjuet med sønnen her (VG+).

Fakta Rösler som manager: Lillestrøm 2004–06 Viking 2006–09 Molde 2010 Brentford 2011–13 Wigan 2013–14 Leeds 2015 Fleetwood Town 2016–18

– Jeg er stolt av det. Ting har skjedd i alle de klubbene, selv om det har gått opp og ned i alle de engelske klubbene. Men jeg har overlevd, og jeg har lært mye på veien. I dag er jeg en helt annerledes leder enn jeg var i Lillestrøm i 2005. I dag ville jeg, for eksempel, ikke blitt uvenner med han som bestemte i LSK, Per Berg, erkjenner Rösler.

Han sørget for 4. plasser i serien og cupfinale med Lillestrøm, men kom på kant med Berg og ble skjøvet ut og erstattet med Tom Nordlie. Så tok han over Viking, var ansvarlig for klubbens siste tredjeplass, holdt så Molde oppe, satte Brentford på kartet, slo ut Manchester City av FA Cupen med Wigan og kom langt i den samme cupen to år på rad med Fleetwood.

Så fikk han sparken, i februar i år.

– Dette er hvordan det er i engelsk fotball. Jeg ble kåret til sesongens manager i League One for et år siden. Nå fikk jeg sparken. Vi over-presterte forrige sesong, og denne sesongen har vi mistet seks spillere. Men jeg er sikker på at jeg skulle klart å holde klubben i divisjonen hvis jeg hadde fått sjansen. Det fikk jeg aldri, sier Uwe Rösler.

– Jeg har sørget for at klubbene har tjent penger, både via cup-suksess og spillersalg. Dette med ny jobb er ikke noe stress, sier tyskeren - som er helt sikker på at han kan få seg en jobb i League One igjen, om han ønsker det, når som helst.

– Spørsmålet er mer hva jeg har lyst til, sier Rösler. Han innrømmer at han alltid har hatt lyst til å jobbe i tysk fotball, men utelukker heller ikke Skandinavia.

– Inntil nå har mye også handlet om å bli boende i Manchester-området, for familiens skyld. Men nå er eldstemann (Tony) flyttet til New York og yngstemann (Colin) fyller 18 år i april. Så kona (norske Cecilie, fra Horten) er mye mer fleksible nå.

Så vi får se hvor den neste jobben bringer meg. Det er uansett noe av spenningen: Hva skjer nå?

Uwe Rösler har vært rammet av kreft. Han vet derfor å sette pris på hver eneste dag.

Det har han tenkt å fortsette med.

