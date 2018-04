Roma-helten etter mirakelkveld mot Barcelona: - Ingen hadde troen på oss

Publisert: 10.04.18 22:35 Oppdatert: 11.04.18 00:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-10T20:35:00Z

(Roma – Barcelona 3–0, 4–4 sammenlagt) Roma er i sin første semifinale i Champions League etter at de sensasjonelt snudde 1–4 fra første kamp mot Barcelona. Målscorer Edin Dzeko kunne knapt tro det da avansementet var klart.

– Ingen trodde på oss før kampen. De ga oss fem prosent sjanse for å vinne. Og mot et lag som Barcelona så forventer man ikke mer etter å ha tapt første kamp 1–4 , sa Romas kanskje beste spiller Dzeko.

På stillingen 2–0 til Roma med åtte minutter igjen trengte hjemmelaget kun én scoring for å avansere på bortemål.

Og da Cengiz Ünders corner traff midtstopper Kostas Manolas på første stolpe, gikk alle hjemmesupporteres drøm i oppfyllelse.

Stadio Olimpico eksploderte fullstendig i det ballen gikk i mål, og både spillere og støtteapparat ga blanke i alt som heter teknisk sone og stormet mot Manolas for å feire 3–0-scoringen.

– Det var vanskelig å beholde roen når man scorer det tredje målet. Da er man videre til semifinalen, fortsatte Dzeko og sa at spillerne fikk klare instrukser fra trener Eusebio Di Francesco om å holde hodet kaldt de resterende minuttene.

– Vi vet hva Barcelona er kapable til, ikke bare på ti minutter, men på ett minutt.

Roma er det tredje laget som går videre i knockout-fasen av Champions League etter å ha tapt med tre mål eller mer i den første kampen. I 2004 snudde La Coruna 1-4 i bortekampen til 4-0 i hjemmekampen mot AC Milan. Det var i kvartfinalen. I fjor tapte Barcelona 4-0 borte mot Paris Saint-Germain, for så å vinne 6-1 hjemme .

– Det er i øyeblikk som dette at det er så vakkert å leve for disse fargene. Heia Roma, skrev Roma-legenden Francesco Totti på Twitter.

Frem til da hadde det i realiteten vært spill mot ett mål i hovedstaden. Roma hadde klart flest – og best – sjanser i oppgjøret, som startet forrykende for hjemmelaget.

Dzeko tuppet inn 1–0 kun seks minutter ut i oppgjøret etter en strøken langpasning fra Daniele De Rossi.

Da ventet nok de fleste at Barcelona kom til å roe ned tempoet og trille ball. Men Roma fortsatte å pøse på fremover og skapte trøbbel for Barcelona gang på gang. Barca-forsvaret fikk aldri taket på en meget frisk Dzeko, som med litt større presisjon kunne satt inn både to- og tre null på hodet før pause.

– Jeg brukte det samme laget, fordi vi spilte bra i første kampen og vi scoret fire mål. Jeg sa i går at vi må spille som om det står 0-0, og at vi måtte vinne, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

Også Barcelonas Andres Iniesta var langt nede etter tapet.

– Vi sviktet. Det er kanskje min siste Champions League, så det er tøft. Men det er tøft for alle, sa han og la til;

– Det er forferdelig, fordi ingen forventet det. Men når vi gjøre mange feil, så holder det ikke i Champions League.

Etter 59 minutter gikk Dzeko i bakken inne i Barcelonas 16-meter etter at Pique hadde vært uheldig og dratt ned spissen i det han mistet fotfestet.

Dommer Clement Turpin pekte på straffemerket. Kaptein De Rossi steg frem og hamret ballen forbi Barca-målvakt Marc-André ter Stegen til 2–0. Da trengte Roma kun ett mål for å avansere.

Semifinalene trekkes førstkommende fredag. Roma og Liverpool er allerede klare, mens Real Madrid, Juventus, Sevilla og Bayern München skal gjøre opp om de siste to plassene onsdag.

PSSST! Dette er første gang Roma når en semifinale i turneringen som heter Champions League. De nådde semifinalen i forgjengeren serievinnercupen i 1984, da de slo ut Dundee. Roma tapte finalen mot Liverpool.