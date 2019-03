ØNSKER FLERE TOPPKAMPER: Toppseriens beste spiller Guro Reiten i Lillestrøm scorer i seriekamp mot Kamilla Aabel (til venstre), keeper Kirvil Schau Odden og Røa i november i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Derfor vil de revolusjonere Toppserien: – Nåløyet er for stort i Norge

I helgen avgjør Fotballtinget om de to øverste divisjonene i norsk kvinnefotball spisses til færre lag. Elitefotballdirektør Lise Klaveness tror også det kan være veien å gå for Eliteserien.

På norsk fotballs såkalte «forbundsting» – NFFs øverste beslutningsmyndighet – blir en av de heftigste dragkampene hvordan toppen av ligasystemet i norsk kvinnefotball skal se ut de kommende årene.

Et forslag der både Norges Fotballforbunds styre og administrasjon og klubbenes interesseorganisasjon (Toppfotball Kvinner) stiller seg bak, er slanking av Toppserien og 1. divisjon fra 12 til 10 lag på begge nivåene.

Toppserien utvidet sist fra 10 til 12 lag fra og med 2007-sesongen. Nå vil blant annet elitefotballdirektør Lise Klaveness tilbake til 10 lag – og at tabellen skal deles i to i andre halvdel for å spille sluttspill, med hensikten om at de beste lagene skal møte hverandre flest ganger.

– Må skje endringer

I en kronikk i VG skriver Klaveness at Norge sakker akterut i utviklingen som pågår i kvinnefotball internasjonalt.

– Det å kutte antall lag vil ikke få oss i mål. Men det må skje endringer for at endringer skal skje. På kvinnesiden har vi hengt med, og 2018 var et godt år med VM-plass og Lillestrøm i Champions League-kvartfinale. Men hvis vi virkelig vil være med i det ypperste selskapet, nå som det skjer så mye ute i Europa, vil det kreve at vi tør å spisse i toppen, utdyper NFFs elitefotballsjef overfor VG.

Hun innrømmer at forslaget om færre lag og sluttspill (der den danske modellen har vært til inspirasjon) kan oppfattes kontroversielt.

– Å legge til rette for reell konkurranse for våre spillere er det beste virkemiddelet vi har for å utvikle oss. Vi vil tjene på så tøff matching som mulig. Her har vi mye å gå på, mener Klaveness – og sikter til at landets beste kvinnelag de siste årene, Lillestrøm, omsider denne sesongen maktet å «overvintre» i Champions League etter flere mislykkede forsøk og som første norske lag på ti år.

– I Norge er nåløyet inn til toppfotballen for stort. Vi må øke antallet kamper, spille flere kamper som betyr noe og videreutvikle kompetanse hos trenere og ledere, beskriver Klaveness.

Vil vurdere Eliteserien

En stadig tilbakevendende spørsmål i norsk fotball er om Eliteserien for menn også har bør kuttes i antall lag. Et halvt år inn i jobben som norsk fotballeder er heller ikke Klaveness avvisende til at argumentene hun fører for at Toppserien skal bli bedre av færre lag også kan brukes i en debatt om for herresiden.

– Eliteavdelingen jobber hele tiden for å spisse konkurransen i norsk toppfotball, sier hun.

– Hvor mange lag mener du det bør være i Eliteserien?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Men faktum er at vi ikke når målene internasjonalt, og når du spør som du gjør, er det åpenbart at vårt ønske er å konkurrere på høyere nivå. Da bør man gjøre nåløyet trangere, svarer Klaveness, som legger til:

– Men det er ikke til diskusjon nå, og det er Norges Fotballforbunds styre som isåfall eier en slik prosess, påpeker hun.