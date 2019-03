TOPPSERIE: Lillestrøm-spillerne jubler over mål mot Vålerenga. Foto: Jostein Magnussen

En av tre kvinner sier nei til toppserie-endring

ULLEVAAL (VG) Drøyt en tredjedel av spillerne støtter ikke forslaget om å kutte antall lag i Toppserien for kvinner. To tredjedeler sier ja.

Publisert: 09.03.19 10:52







Det viser en undersøkelse som NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) har gjort blant sine medlemmer som spiller i Toppserien eller 1. divisjon.

– Det er ikke noe unisont krav om å kutte antall lag, sier Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig i NISO.

64 prosent har svart ja til forslaget om å kutte fra 12 til 10 lag. 36 prosent sier nei.

Forslaget som Fotballtinget skal stemme over i helgen, går altså ut på at antall lag i den øverste divisjonen for kvinner kuttes fra 12 til 10 og at det blir et sluttspill både i topp og bunn. Se reglene for det nederst i saken.

– Flere av spillerne antyder at antallet lag kan kuttes i noen år, for så å utvide igjen etter en tid, sier NISO-leder Joachim Walltin.

Han er glad for at det er et løft i norsk kvinnefotball.

– Det er et problem at kvinnefotballspillerne gir seg tidlig i Norge. Heldigvis skjer det mye bra for å stoppe det. De må gjerne kombinere fotballen med studier, men det må ikke være sånn at det er enkelt å hoppe ut av idretten idet du er ferdig med utdanningen og begynner å jobbe, sier Walltin.

Han hyller kvinnene for stort engasjement: 90 av drøyt 100 spillere svarte på undersøkelsen deres i løpet av 24 timer.

– Forventningen min er at forslaget går gjennom på fotballtinget. Jeg blir overrasket om det ikke gjør det, sier Walltin.

Det såkalte Espelund-utvalget, ledet av Karen Espelund, var delt i om antall klubber burde kuttes til ti eller åtte lag. Men styrets forslag til tinget går altså på ti lag i den øverste ligaen.

Snittalderen i Toppserien i dag er bare 22 år, i følge Espelund-utvalget, som i sin rapport fastslo at målet bør være å heve det til 25 år.

Toppserien utvidet sist fra 10 til 12 lag fra og med 2007-sesongen. Nå vil blant annet elitefotballdirektør Lise Klaveness tilbake til 10 lag – og at tabellen skal deles i to i andre halvdel for å spille sluttspill, med hensikten om at de beste lagene skal møte hverandre flest ganger.

I fjorårets Toppserie vant Lillestrøm med 61 poeng, mens Grand Bodø på siste plass fikk 8 - og en målforskjell på 20–61.

Her er NFF-styrets forslag til nye regler:

* De fire beste i grunnserien spiller en «mesterskapsliga» der vinneren blir seriemester. Vinneren får også plass i Champions League. Poengene fra grunnserien nulles, men de får med seg bonuspoeng: 6–4–2–0.

* Nummer 5–10 spiller, pluss nummer 1 og 2 på nivå to, spiller en «kvalifiseringsliga» (der lagene starter på null). Det blir altså åtte lag, som spiller enkel serie. Nummer 7 og 8 her rykker ned.

* Nummer seks i «kvalifiseringsligaen» spiller kvalik mot nummer 1 i «opprykksligaen» på nivå to. Vinneren blir å finne i Toppserien året etter.

* Dette betyr altså at det kan bli opptil 30 prosent nedrykk fra Toppserien.

* Vinneren av «kvalifiseringsligaen» får mulighet til å spille om Champions League-plass mot nummer to i «mesterskapsligaen».

– Poenget er å få økt konkurranse og flere betydningsfulle kamper, sier Lise Klaveness.

– Dette er inspirert av modellen i dansk herrefotball.