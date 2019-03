PRAT MED VG: Jørn Andersen møter VG på Scandic Hafjell onsdag. Foto: Sindre Øgar

Jørn Andersen var «forbannet» på Drillo: – Aldri blitt akseptert i Norge

HAFJELL (VG) Jørn Andersen (56) fatter ikke hvorfor han har blitt oversett av norske fotballklubber, Drillo og NFF. I hans nye bok omtales det som dumt og lite ydmykt.

I «Den nordkoreanske sjefen» forteller Andersen at han aldri har blitt akseptert i fødelandet siden han som 21-åring dro alene til en proffkarriere i Tyskland.

«Det norske folk, norske fotballklubber, Norges Fotballforbund og ikke minst norske fotballjournalister har gitt blaffen i Jørn Andersens karriere», heter det.

Når Andersen møter VG på Scandic Hafjell under en sjelden norgesvisitt, tror han det handler om to ting:

1. Han dro ut tidlig, kom aldri tilbake og ble glemt.

2. Han valgte å bytte til tysk statsborgerskap i 1993 etter en prat med daværende landslagssjef Egil Olsen.

Mangeårig Fredrikstad-sponsor Terje Høili, som ville hente Jørn Andersen hjem til Norge for noen år siden (mer om det senere i saken), forstår trenerens frustrasjon.

– Ja, det gjør jeg. Han var en kapasitet i Tyskland. En tøffing med sine egne meninger, sier Høili til VG.

Toppscorer i Bundesliga

Pass-byttet handlet også om at Eintracht Frankfurt, som hadde oversteget utlendingskvoten, trengte flere tyskere.

Jørn Andersen fikk aldri en landskamp under Drillo, til tross for at han i 1990 ble første utlending som ble toppscorer i tyske Bundesliga. Før Drillo-tiden fikk han 27 landskamper og scoret fem mål.

TRIVES BEST UTE: Jørn Andersen på Rungrado 1. mai stadion under tiden som trener for Nord-Korea. Foto: Annemor Larsen / VG

Lasse Olsrud Evensen har forfattet boken, en dokumentarbiografi, sammen med Jørn Andersen. Mye handler om Andersens periode som omdiskutert landslagssjef for Nord-Korea , men en stor del er også viet «en irriterende og lite ydmyk innstilling i norsk fotball».

Andersen skal ha blitt regelrett forbannet på Drillo, står det i boken.

– Det er kanskje litt overdrevet. Jeg spilte jo i Bundesliga og hadde gjort det ganske bra siden 1985. Jeg fikk litt problemer etter at jeg ble toppscorer i 1990, men jeg scoret jo jevnt og trutt, sier han til VG.

Drillo så ikke Bundesliga

Drillo sier i boken at han aldri tok seg tid til å se Andersen i Bundesliga.

– Det høres nok litt rart ut at jeg sier det, men jeg hadde jo både Sørloth og Fjørtoft i min stall på den tiden, og trengte ikke flere spisser, forklarer Drillo og omtaler Andersen som en individualist.

– I dag har jeg akseptert den forklaringen, at jeg ikke passet inn i systemet hans, sier Andersen.

Drillo svarer «nei» på VGs spørsmål om han ønsker å utdype valget sitt.

VILLE IKKE HA JØRN: Egil Olsen, her som kommentator unde Albania-Norge på Elbasan Arena i fjor, hadde andre spisser enn Jørn Andersen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Andersen synes også at det er merkelig at han aldri har vært aktuell som trener i en norsk klubb eller for et norsk landslag.

56-åringen var riktignok i samtaler med næringslivstoppen Trond Delbekk og FFK-investor Terje Høili om å ta over Fredrikstad i etter Karlsruher-tiden, rundt 2012.

Terje Høili skal ha sagt seg villig til å betale lønnen hans.

– Det stemmer, sier Høili til VG og forteller at styret ikke var interessert i Andersen.

– Han var ledig på markedet og er Fredrikstad-gutt. Jeg er glad i tysk fotball og i kraftfotball, sier Høili.

– Dette var bare noen rykter som svirret på gangen. Det var aldri direkte eller formell kontakt med Jørn på det tidspunktet. Jeg har aldri snakket med Jørn, og jeg er usikker på hvor reelt det var, sier daværende FFK-styreleder Arne Erik Olsen til VG.

– Det var den gangen store gutter i Fredrikstad som ville ha meg inn i klubben, som Delbekk og Høili, men Fredrikstad gikk ikke med på det. De hadde en avtale med Håkon Wibe-Lund, sier Andersen.

I boken lanseres ulike teorier om hvorfor Norge ikke aksepterer Jørn Andersen.

– Han har rykte for å være ekstremt tøff og krevende overfor spillere og klubb. Kanskje har det skremt vekk norske klubber? sier fotballekspert og tidligere Fredrikstad-sportssjef Joacim Jonsson til VG.

21.03.19 20:28