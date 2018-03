STÅR OPP FOR KVINNEKAMP: Caroline Graham Hansen mener det er viktig å ta kvinnekampen i fotballen på alvor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hansen refser FIFA-presidenten: - Ubegripelig at han går på en kamp der kvinner er nektet adgang

Publisert: 08.03.18 14:51 Oppdatert: 08.03.18 15:53

I forrige uke ble 35 kvinner arrestert for å forsøkt å komme seg inn som tilskuere på en fotballkamp i Iran. FIFA-president Gianni Infantino (47) var til stede, noe som provoserer landslagsspiller Caroline Graham Hansen (23).

– Det føles veldig håpløst å drive med en idrett der vår fremste leder velger å støtte et land som undertrykker kvinner fordi de er kvinner. Det er helt ubegripelig at han går på en kamp der kvinner er nektet adgang og blir sendt i fengsel for det, sier Hansen til TV 2 .

I anledning kvinnedagen la Hansen tidligere i dag en melding ut på sin Instagram-profil. Der skriver hun at hun gjerne bare skulle ha sagt «gratulerer med dagen», men at det dessverre er mange kvinner ute i verden som sliter og kjemper for sine rettigheter.

– Bare fordi de er kvinner. Vær så snill, fortsett å kjempe - dere er mine største rollemodeller, skriver Hansen.

Bildet hun har delt, er en skjermdump av en Twitter-melding om de 35 kvinnene som ble arrestert i forrige uke. Der står det også at Infantino var til stede på kampen.

– Det er bare fotball, og det skal være for alle. Han sier indirekte at fotball ikke skal være for alle, sier Hansen til TV 2.

Forsvarer besøket

Det er ikke bare Hansen som har kritisert Infantino for å være til stede på oppgjøret mellom Esteghlal og Persepolis i Teheran, i landet hvor kvinner fremdeles ikke får lov til å gå og se en fotballkamp.

FIFA-presidenten ble etterpå nødt til å svare på spørsmål rundt sitt besøk i Iran, og sa ifølge Sky Sports dette:

– Jeg håper, jeg er sikker på, jeg ble lovet at kvinner i Iran vil få tillatelse til å gå på kamp snart.

En talsperson for FIFA har også tatt presidentens besøk i forsvar.

– Et av hovedformålene med FIFA-presidentens tur til Iran var å ta opp dette temaet, og innlede samtaler med iranske politikere og idrettsmyndigheter om å sørge for fremgang rundt dette.

– Under et møte med den iranske presidenten Hassan Rouhani understreket Infantino viktgheten av at alle fotballsupportere, uavhengig av kjønn, burde få mulighet til å heie på og støtte sitt favorittlag fra innsiden av arenaene, sier talspersonen Sky Sports refererer til.

– Superviktig

Caroline Graham Hansen understreker at det er viktig å ta kvinnekampen i fotballen på fullt alvor.

– Kvinnekampen i fotball er superviktig. Fotball er verdens største idrett på både herre- og kvinnesiden, så det er utrolig viktig at vi fortsetter å kjempe for like rettigheter, lik aksept og like muligheter, slik de gjør ellers i samfunnet, sier hun til TV 2.