Kristiansund forverret Rosenborgs seriestart: – Ris til egen bak

Erik Eikebrokk

Publisert: 17.03.18 20:04

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Kristiansund 2–2) Ett poeng på de to første kampene er fasit for seriemester Rosenborg. Lørdag ødela trønderen Bendik Bye festen på Lerkendal.

Rosenborg hadde spilt 140 minutter i Eliteserien uten scoring. Da trønderne først fikk hull på byllen, scoret trønderne like så godt to mål på to minutter.

Men da fjorårets seriemester så ut til å cruise inn årets første trepoenger, snappet innbytter Bendik Bye ballen fra Birger Meling, og banket ballen i mål fra tyve meter, på det som var lagets andre sjanse i kampen.

– Det er alltid deilig å score mot Rosenborg, sier Bye til Eurosport.

– Uvant å se

Kjetil Rekdal mener Rosenborg kan takke seg selv for at det ikke ble tre poeng:

– Jeg synes Rosenborg ble for opptatt av å kontrollere kampen. Kristiansund var egentlig ikke i nærheten. Før i tiden kjørte Rosenborg gjerne på for å få 3-1, men det gjorde de ikke i dag, sa Eurosports fotballekspert, og la til:

– Dette var litt ris til egen bak. Det var uvant å se et RBK-lag som ikke klarte å knekke nakken på motstanderen sin, sa Rekdal på Eurosports sending.

– Det er lenge igjen av sesongen, men det har vært en trå start for oss, poengmessig. Men jeg synes det var en brukbar kamp, sa Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Elendig start

I sin første hjemmekamp for sesongen skulle Rosenborg reise kjerringa etter det ukegamle ettmålstapet for Sarpsborg 08.

Men trønderne fikk en elendig start på kampen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen sendte laget ut i en 4–2–3–1-formasjon, med en særdeles spillesugen Daouda Bamba på topp.

Ikke bare fikset Bamba ledermålet på kampens første store sjanse, etter det som så ut til å være en feilaktig gitt corner, men som reprisen viste at sannsynligvis var riktig gitt.

Bortelagets enslige spiss slo i tillegg to frekke tunneler på henholdsvis Rosenborg-kaptein Reginiussen og midtbaneanker Konradsen – og var med det første omgangs beholdning.

Da Nicklas Bendtner forsøkte seg på tilsvarende kunstneriske tiltak, var suksessraten derimot ikke like bra.

Hva sa Kåre?

Etter det som var en forferdelig første omgang, så hjemmelaget ut til å våkne i pausen. Kanskje var det noe Kåre Ingebrigtsen sa? For laget som kom på banen til andre omgang, kastet ikke bort tiden og rev umiddelbart til seg initiativet.

Ingebrigtsen gjorde én rokering innad i laget. Anders Trondsen og Anders Konradsen byttet plass på midtbanen – og det skulle vise seg å slå særdeles heldig ut.

Først headet en livlig Samuel Adegbenro inn utligningen syv minutter ut i omgangen. Så – et drøyt minutt etterpå – gjorde Anders Konradsen det samme.

Begge scoringene etter corner.

Dødballenes kamp

I en kamp nærmest blottet for godt banespill og underholdningsverdi var det til slutt dødballene som ga tellende resultat, helt til innbytter Bye gjorde alt selv.

Rosenborg ville mest på slutten, men seieren kunne like gjerne gått til Kristiansund. For på overtid av overtiden kom Bamba plutselig alene med Rosenborg-keeper Hansen.

Sistnevnte vant den duellen. Så blåste dommer Eskås i fløyten for siste gang.