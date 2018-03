Reagerer på språkbruken til Eliteserie-profiler: – Han hadde gått i bakken om jeg hadde slått ham

Flamur Kastrati (26) og Aliou Coly (27) fikk henholdsvis gult og rødt kort i den første Eliteserie-runden. Men også uttalelsene deres etterpå skaper reaksjoner.

– Slag? Nei, hvis jeg slår, så slår jeg annerledes, uttalte Sandefjords Flamur Kastrati etter å ha albuet Vegard Forren i bakken.

– Han hadde gått i bakken om jeg hadde slått ham, mente Aliou Coly overfor TV 2 . Han fikk rødt kort etter det dommeren tolket som et slag etter at kampen mellom Kristiansund og Vålerenga var over mandag kveld.

De to kommentarene fikk TV 2s Kasper Wikestad til å reagere. Til daglig kommenterer han Premier League for kanalen.

Reprisene fra kaoset i Kristiansund viser at 27 år gamle Coly har en sak, for det ser ikke ut som noe direkte slag (se video i toppen). Det er imidlertid språkbruken Wikestad først og fremst reagerer på. Overfor VG utdyper han.

– Det er greit å si at man ikke slår. Det er mer den at man sier man slår så hardt at de ville ha gått i bakken. Det «når»-et, som om det er noe man gjør. Og det er det vi prøver å lære barna våre og unge fotballspillere at vi ikke skal gjøre, sier Wikestad.

– Man har et ansvar som forbilder i Eliteserien, og det ansvaret synes ikke jeg de to var seg bevisst denne gang, sier kommentatoren.

I Kristiansund er det langt roligere tirsdag morgen enn det var mandag kveld. KBK-trener Christian Michelsen tar seg godt tid til å svare på VGs spørsmål over telefon etter å ha avsluttet frokosten med familien.

– Det er viktigere å differensiere i livet. På konkurransearenaen er det seier og KBK som gjelder, og man blir alltid skuffet når man taper. Da er det viktig å koble litt av, sier Michelsen.

Han ønsker ikke å overdramatisere etter kamp-dramaet i serieåpningen, men er klar på at det røde kortet til Coly var strengt. Samtidig er han opptatt av å formidle at han har full tillit til dommerapparatet.

– Det er en grunn til at det heter fotballkamp, og ikke noe annet, sier Michelsen og legger trykk på kamp.

– Man kjemper om poengene, og vi ville ha noe ut av kampen. All honnør til Vålerenga for å avslutte kampen rutinert og taktisk smart. Så blir det dramatisk, men ikke så dramatisk som mange skal ha det til. Det er litt unødvendig at spillere i begge leirer skal bruke energi på å krangle, men det handler om vinnervilje og følelser, fortsetter KBK-treneren.

– Vi bruker mye tid i klubben på hvordan vi skal utøve fair play, og jeg mener at 2017-sesongen viste nettopp det. Jeg er sikker på at 2018-sesongen vil vise det samme, legger han til.

Han mener Coly uttalte seg fint etter kampslutt, og minner om at 27-åringen kommer fra Senegal og snakker veldig begrenset norsk.

– Han følte seg urettferdig behandlet, men jeg synes han uttaler seg godt og reflektert, sier Michelsen.

– Skjønner du at det reageres på hvordan han uttaler seg?

– Språk vil alltid være en utfordring. Jeg forsvarer ikke hendelsene, men det var ikke et slag. Det var mer en veiving, noe du kan se på bildene. Det burde ha vært maks et gult kort til begge, og så ville vi ha vært ferdig med saken, sier han.

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF), Yngve Haavik, sier at det er viktig at spillerne er seg bevisst på hvordan de uttaler seg, både under og etter kamp.

– Jeg tror ikke vi alltid skal forstå uttalelsene i verste retning. Jeg tror at det de to spillerne prøver å si her, er at det ikke er ok å slå, sier Haavik til VG.

Sandefjord-leder Per Ketil Berg ønsker ikke å kommentere Kastrati-uttalelsene ytterligere tirsdag. Han opplyser at klubben er ferdig med episoden. Heller ikke Flamur Kastrati ønsker å kommentere saken overfor VG.