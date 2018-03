DRØMMESTART: Start knuste Tromsø i åpningskampen i Kristiansand. Foto: NTB scanpix

Start med pangstart: Scoret to mål på 58 sekunder mot Tromsø

Publisert: 11.03.18 19:50

SØR ARENA (VG) (Start–Tromsø 4–1) «Nye Start» herjet med Tromsø og avgjorde åpningskampen før åtte minutter var spilt.

Seks minutter var spilt da den islandske spissen Kristján Flóki Finnbogason vant en ball i feltet og satte inn 1–0 etter seks minutter. Og 58 sekunder senere lå ballen i nettet igjen, da var det Finnbogason som fant Kevin Kabran på ca. 17 meter. Svensken sendte ballen ned i hjørnet, og da var egentlig kampen avgjort.

– Laget gjør en bra kamp. Vi får det akkurat der vi vil. Vi presser høyt, vinner ballen og scorer to raske mål, oppsummerer debutanten overfor Eurosport.

Aremu-perle

Elliot Käck la på til 3–0 etter en snau time, Morten Gamst Pedersen reduserte rett før slutt, men så kom dagens godbit: 18 år gamle Afeez Aremu som banket ballen i nettet fra nesten 30 meter. Og med det kronet han Starts drømmestart på sesongen.

– Det er en god start. Jeg vil ikke kalle det en drømmestart, men det er en veldig godt start, sier Start-trener Mark Dempsey til Eurosport etter kampen.

Han roser laget sitt for det meste, bortsett fra reduseringen. For da fikk Gamst Pedersen veldig upresset fyre løs fra rundt 20 meter.

– Vi hjalp ikke Opdal godt nok. Vi kan ikke slippe til Gamst Pedersen derfra, sier treneren.

Tromsø-kaptein Simen Wangberg kunne ikke gjøre annet etter kampen enn å erkjenne at de tapte mot et bedre lag. De må reise hjem fra Kristiansand med samme sifre i sekken som de fikk mot Bodø/Glimt i generalprøven: et 1–4-tap .

– Vi er ikke gode nok, og det må vi hjem og rette på. Vi kan ikke fremstå slik som dette, sier han til Eurosport.

Det er kald og snøfull vår i Kristiansand. Det merket også gjestene fra Tromsø, uten at Wangberg vil legge noe av skylden på forholdene.

– Det ligger litt is og sånt, men slik er det når det er kuldegrader. Det blir litt for glatt, men det er ingen unnskyldning. Det er like forhold, sier han.

Ung midtbanetrio

Den hardtsatsende sørlandsklubben har hentet en rekke spillere det siste året og flere av dem ser ut til å ta eliteserienivået på strak arm.

Mot Tromsø stresset de gjestene med et aggressivt press og var svært komfortable med ballen i beina. Trener Mark Dempsey har dandert en purung midtbanetrio i sin 4–3–3-formasjon med Aremu (18), Tobias Christensen (17) og Isaac Twum (20). Søndag så det ut som de hadde spilt mange år i Eliteserien.

I tillegg var svenske Kabran svært frisk og delaktig i seieren med både målgivende pasning og scoring.

